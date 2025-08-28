Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Festa Major de Manresa 2025, en directe

Segueix l'última hora de les novetats sobre la festa gran de la capital del Bages, que se celebra del 28 d'agost a l'1 de setembre

El Correfoc de Manresa en la parada final, a la plaça Major

El Correfoc de Manresa en la parada final, a la plaça Major / Arxiu particular

Redacció

Manresa

Manresa celebra una nova edició de la Festa Major, que omple la ciutat d’activitats fins al dilluns 1 de setembre. Consulta aquí la programació completa de la FMM 2025, amb propostes pensades per a totes les edats i gustos. La festa va arrencar dimecres amb el ja consolidat Tap'Antic i culminarà dilluns amb un dels actes més esperats: el correfoc. Aquest cap de setmana, l’ambient festiu es farà sentir amb força gràcies als concerts de grups destacats del panorama musical català com Els Catarres i Doctor Prats, que actuaran a la capital del Bages. Dilluns vinent, el correfoc serà l'encarregat de posar la cirereta a la gran festa de la ciutat.

Consulta a continuació tots els detalls i l'última hora sobre tots els actes de la Festa Major de Manresa 2025.

