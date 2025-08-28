En Directe
La Festa Major de Manresa 2025, en directe
Segueix l'última hora de les novetats sobre la festa gran de la capital del Bages, que se celebra del 28 d'agost a l'1 de setembre
Redacció
Manresa celebra una nova edició de la Festa Major, que omple la ciutat d’activitats fins al dilluns 1 de setembre. Consulta aquí la programació completa de la FMM 2025, amb propostes pensades per a totes les edats i gustos. La festa va arrencar dimecres amb el ja consolidat Tap'Antic i culminarà dilluns amb un dels actes més esperats: el correfoc. Aquest cap de setmana, l’ambient festiu es farà sentir amb força gràcies als concerts de grups destacats del panorama musical català com Els Catarres i Doctor Prats, que actuaran a la capital del Bages. Dilluns vinent, el correfoc serà l'encarregat de posar la cirereta a la gran festa de la ciutat.
Consulta a continuació tots els detalls i l'última hora sobre tots els actes de la Festa Major de Manresa 2025.
