La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Manresa que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
La dona viatjava amb la seva parella sentimental, qui conduïa el vehicle, que després de l'incident es va aturar per donar atenció a l'accidentada
La Guàrdia Civil d'Osca no ha efectuat cap detenció per a aquests fets i assegura que la investigació continua oberta
La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la veïna de Manresa de 44 anys que va morir ahir després de precipitar-se d'una furgoneta en marxa a Osca. L'incident va tenir lloc aquest dilluns, quan la dona, que viatjava com a copilot, i la seva parella sentimental, com a pilot, tornaven al seu domicili. El cos policial no ha efectuat cap detenció relacionada amb aquests fets i ha obert una investigació per aclarir els fets i determinar si la caiguda va ser accidental o un fet intencionat. Immediatament després dels fets, la parella de la manresana va aturar el vehicle per a socórrer-la.
L'accident va tenir lloc aquest dilluns al punt quilomètric 14 de la A-132, a l'altura de la localitat d'Esquedas, al municipi de la Sotonera (Osca). A causa de l'impacte, la manresana va patir unes ferides greus que no va poder superar, tot i haver estat traslladada pels serveis sanitaris a un centre hospitalari de Saragossa. Unes hores més tard del seu ingrés, va acabar perdent la vida.
La crítica caiguda va ser vista per diversos conductors que també estaven circulant per la via i que van donar la veu d'alerta als serveis d'emergència. Com ha confirmat la Guàrdia Civil d'Osca a aquest diari, tant el vehicle de què es va precipitar, com també d'altres, es van aturar per donar atenció a la manresana.
El cos de la dona ha estat traslladat a les dependències de l'Institut de Medicina Legal d'Aragó a Osca per practicar-ne l'autòpsia, a petició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la capital altaragonesa, que dirigeix les indagacions.
Dos morts en poc més d'un dia
Paral·lelament a la mort de la manresana en caure d'un vehicle, un veí de Manresa de 53 anys va ser trobat mort aquest dimarts al matí al Parc Natural de Possets-Maladeta, als Pirineus aragonesos. Un grup d'excursionistes va avisar cap a les 11.30 hores el telèfon 112 que hi havia un home a la ruta del pic Perdiguero que no tenia signes vitals. Aquest és el cim culminant del massís del Perdiguero i es troba a la línia divisòria entre la vall de Benasc (l'Aragó) i el departament de l'Alta Garona (França).
