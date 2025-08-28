L’Ajuntament fa un tractament per puces al carrer del Balç de Manresa
S'ha dut a terme al tram del vial medieval que dona al carrer de Santa Llúcia, on es posen gats que hi ha qui alimenta tot i estar prohibit
L’empresa que contracta l’Ajuntament de Manresa per al tema de plagues ha hagut de fer un tractament de desinsectació, aquesta setmana, al tram del carrer del Balç que connecta amb el carrer de Santa Llúcia perquè hi havia puces.
Fonts del consistori han explicat que en aquest tram del carrer del Balç, on hi ha una tanca de ferro, hi entren gats molt sovint i hi ha qui els deixa menjar, la qual cosa recorda que no es pot fer, tal com recull l’Ordenança municipal de tinença d’animals. Fins i tot s’han posat cartells al vial recordant que està prohibit alimentar animals a la via pública pels problemes de salubritat que genera.
L’actuació per acabar amb les puces que hi havia en aquest tram de Balç, que l’Ajuntament insisteix que queda al marge de les visites turístiques al vial medieval, es va fer dimarts, de 8 a 9 del matí, i es va demanar als veïns que mantinguessin les portes i les finestres tancades durant aquesta estona.
Què diu l'ordenança?
L'article 16 de l'Ordenança Municipal Reguladors de la Tinença d'Animals Domèstic de Companyia i Gossos Potencialment Perillosos de Manresa sobre "Alimentació d'animals a la via pública" diu que:
- Queda prohibit alimentar de forma general els animals (gossos, gats, coloms...) a la via pública, amb l’excepció dels punts habilitats per l’Ajuntament per al control de les poblacions preexistents d’animals salvatges urbans o peridomèstics.
- També es prohibeix l’alimentació en zones particulars, inclosos els solars o altres espais similars, dels animals dels quals no se’n pugui acreditar la possessió.
