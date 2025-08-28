ENTREVISTA | Imad Boulehoual Concesionari de dues terrasses al Passeig de Manresa amb 20 anys
«A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
Té 20 anys, 6 empleats, treballa 17 hores diàries i el que més li agrada és el contacte amb la gent
Marc Marcè
Amb només 20 anys, Imad Boulehoual té la concessió de dues terrasses del Passeig de Manresa. Les gestiona amb sis empleats i treballant totes les hores del rellotge. Nascut a Sant Vicenç el maig del 2005, és fill d’una parella marroquina; el pare, encofrador, té una carnisseria a Manresa; la mare és empleada de cuina i de la neteja. Té tres germanes.
Acabat el batxillerat a l’IES Sant Vicenç se’n va anar a Suïssa amb un amic a veure món i a treballar amb la idea de fer diners i tornar amb estalvis. Va treballar en un bar i en un hotel. Al cap de set mesos es va comprar un cotxe a Holanda i, exactament el dia que complia 20 anys, va tornar a ser a Sant Vicenç. Un parell de mesos després es posava al capdavant del Canaletes i el Quiosc del Quimet.
Sempre has sabut que volies ser un emprenedor?
Sempre he tingut la idea de muntar alguna cosa meva. Treballar per a algú és més còmode, no tens tanta responsabilitat, però sabia que volia provar coses i, per poder fer-ho, he de ser el meu propi amo.
Com has acabat gestionant dues terrasses del Passeig amb 20 anys?
Vaig tornar de Suïssa amb la idea de muntar el meu propi negoci. El Passeig no m’havia passat pel cap, però un amic em va dir que estaven lliures perquè ningú no les havia volgut i l’endemà estava a l’Ajuntament preguntant. Vaig presentar ofertes amb uns milers d’euros més dels de sortida perquè sabia que algú altre s’hi havia interessat i em volia assegurar de guanyar-ho. O sigui que he pagat més de 9.000 euros per cada una. Però va resultar que ningú més no va fer cap oferta.
Pregunta obligada: ja tenies els diners?
M’ha ajudat el meu pare. Ell m’ha donat l’empenta amb els diners inicials de les garanties, el gènere i el material per poder començar. Ho he pogut fer perquè la concessió no s’ha de liquidar de cop, sinó per trimestres. El plantejament és anar pagant amb el que vaig facturant. I de moment no em queixo, els números van sortint.
A què atribueixes que ningú no volgués explotar aquests quioscos tan tradicionals, i que n’hagi quedat un de buit?
Abans la gent de la comarca venia més a Manresa. Ara estan tancant les botigues, falta aparcament i, al Passeig, hi ha bon ambient la major part del dia, però hi ha hores que hi ha un ambient que no agrada. En aquestes condicions, ningú no vol arriscar-se a agafar terrasses que poden no funcionar.
Però tu sí que n’has acceptat el risc.
Sí, perquè jo no aspiro a fer-hi molts diners. A mi em serveix per agafar experiència i, mentre no hi perdi, ja m’està bé. Visc amb els meus pares, no tinc despeses ni responsabilitats, o sigui que em puc permetre tenir el negoci només per treballar i aprendre. Tinc unes expectatives baixes i, si surt millor del que pensava, perfecte.
Hi ha qui diu que el Passeig necessita renovació i promoció. Hi estàs d’acord?
Sí, i ja estic fent números per invertir en millores. A Canaletes ja he canviat cadires i taules, i penso continuar fent-hi coses. Vull fer tot el possible perquè la gent estigui contenta. A més, ja he estat fent proves per introduir novetats a la carta. Voldria oferir menjar calent preparat amb eines que no requereixin permís per cuinar. He fet alguns intents i crec que es podrà fer.
Diferències entre el Canaletes i el Quimet?
A Canaletes abans se servia molt vermut, però ha tendit a un servei més de cafeteria, i ara el que s’hi serveix més és cafè. No vull ser pretensiós, però tinc un cafè molt bo i la gent ho nota. En canvi, el Quimet és més bar i el que hi servim més és cervesa. Els públics són molt diferents. Al Quimet hi ha gent més adulta tirant a gran, i a Canaletes és molt variat. Depèn de l’hora del dia. Hi ha joves, adolescents, mares amb bebès, i a partir de quarts de nou venen molts marroquins a prendre cafè. Tots volen cafè molt calent. Ja era així abans que jo ho agafés, i ja m’està bé.
Parlant d’això: ets un santvicentí de naixement i catalanoparlant de cognom marroquí. Et suposa alguna cosa aquesta combinació?
No, jo he crescut com un català i mai no he tingut cap problema. Sé que hi ha gent que pensa que per ser fill de marroquins m’han regalat les terrasses, o m’ho han posat més fàcil. Això em consta, i em fa riure. Sé que hi ha gent que vol que em vagi malament i n’era conscient abans de començar, però jo vaig a la meva i endavant.
Què li diries a la gent que creu que els joves són uns tous que no volen treballar?
Que vinguin a prendre un cafè i ho veuran! (riu). Hi ha de tot. Jo tinc amics que han muntat una marca de roba, i també companys que es queden a casa al sofà. Però no tots els joves poden crear una empresa! Entre els joves hi ha de tot, com entre els adults.
Què és el que t’agrada més de tenir aquestes terrasses?
El tracte amb la gent. M’encanta parlar-hi i servir. Gairebé tothom és molt simpàtic, i molt poca gent es queixa si s’ha d’esperar una mica. Tothom és molt comprensiu.
Quantes hores treballes?
Estic físicament a les terrasses entre 14 i 17 hores al dia. Dormo poc. Molts dies, només quatre hores. Però no m’importa. Això és perquè acabo d’obrir, més endavant espero que tindré més temps per a mi.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms