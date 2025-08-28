Més patrulles, controls, vigilància amb dron i serveis de prevenció en la Festa Major de Manresa
L'Ajuntament informa que aquests dies es desplegarà el dispositiu de seguretat més ampli i continuat dels darrers anys per a la festa gran
Otto, el pastor belga de la Policia Local, s'estrenarà en aquestes dates per detectar substàncies estupefaents
Redacció
La Festa Major de Manresa 2025, que se celebrar del 24 d’agost a l’1 de setembre, compta amb un dispositiu especial per garantir el bon desenvolupament de tots els actes, especialment aquells de gran afluència. El pla preveu un augment de patrulles policials, ampliació d’horaris a la comissaria del Centre Històric, controls preventius de trànsit i d’alcoholèmia, vigilància amb dron en els principals esdeveniments i l’activació de Punts Lila i del servei itinerant Àngels de Nit per fomentar un oci nocturn segur i lliure d’agressions.
Més presència policial i controls
Les patrulles de paisà i uniformades s’intensificaran de manera especial, amb reforços en els moments de màxima afluència per prevenir conductes incíviques com botellots o furts. El dispositiu també inclourà vehicles logotipats de la Policia Local, controls de trànsit i d’alcoholèmia a l’entorn dels concerts i la monitorització activa de la xarxa de videovigilància municipal.
Otto, el pastor belga de la Policia Local de Manresa, viurà enguany la seva primera Festa Major. El gos policia, incorporat al cos fa uns mesos, participarà en el dispositiu especial d’aquestes dates i col·laborarà en les tasques de detecció de substàncies estupefaents.
Dron de suport operatiu
En els actes més multitudinaris, com els concerts del carrer Sallent, el Castell de focs i el Correfoc, s’utilitzarà un dron amb finalitats exclusives de seguretat i gestió d’aglomeracions. Les imatges seran visualitzades en directe pels agents per detectar punts de risc, millorar la mobilitat de les persones i reforçar la capacitat de resposta en cas d’emergència. Aquest recurs tecnològic complementa, però no substitueix, la presència d’agents sobre el terreny.
Comissaria 24 hores
La Comissaria de Proximitat al Passeig de la República ampliarà horaris coincidint amb el gruix d’actes de la Festa Major. A partir d’aq uest divendres i fins dilluns, quan el Correfoc i el ball final tancaran la Festa Major, romandrà oberta les 24 hores del dia. L’objectiu és oferir més proximitat i ser punt de referència a tocar dels principals espais festius.
Coordinació policial i d’emergències
El dispositiu està coordinat entre Policia Local i Mossos d’Esquadra, amb el suport dels serveis d’emergència i protecció civil en tots els actes de la Festa Major inclosos en el Protocol de Seguretat d’aquest any.
“Estima la Nit”
Per unes festes segures i lliures d’agressions sexistes, Manresa torna a activar la campanya “Estima la Nit”, que comptarà amb Punts Lila i amb l’equip itinerant À ;ngels de Nit:
- Punts Lila (22.30–03.30 h): divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 d’agost, al c/ Sallent i a la plaça Fius i Palà.
- Punt Lila especial Correfoc: dilluns 1 de setembre, de 00.30 a 04.00 h, al c/ Sant Miquel.
- Àngels de Nit: cada nit de divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31, un grup de vuit persones recorrerà les zones de festa per detectar possibles agressions sexistes i informar sobre els riscos del consum d’alcohol i altres substàncies.
Els equips repartiran aigua, barretes energètiques i preservatius, així com materials informatius i de sensibilització per unes festes més segures i responsables. Paral·lelament, s’instal·laran fonts d’aigua en punts estratègics per fomentar la hidratació del jovent durant els actes de nit.
Dispositiu del Castell de focs
Prop de 150 efectius vetllaran per la seguretat al Parc de l’Agulla, amb la participació de Policies Locals, Mossos d’Esquadra, ADF Pla de Bages, Bombers, SEM, Creu Roja, personal d’Aigües de Manresa, personal de Manteniment i Protecció Civil. El Centre de Comandament Avançat s’instal·larà al costat del camí de les Aigües i hi haurà un PMA (Punt Mèdic Avançat). També es repartiran polseres identificatives per a infants.
Dispositiu del Correfoc
Més de 130 efectius entre cossos policials, emergències i equips municipals donaran cobertura al Correfoc. El Centre de Comandament Avançat de Protecció Civil estarà ubicat a la pla& ccedil;a Europa, amb punts d’assistència repartits al llarg del recorregut.
Per als actes, Castell de focs i el Correfoc, s’han preparat els corresponents Plans d’Autoprotecció (PAU).
Recomanacions bàsiques:
- Consulteu el BAN per als actes de foc.
- Seguiu sempre les indicacions dels equips d’emergència i seguretat.
- En actes pirotècnics, porteu roba de cotó, calçat tancat i proteccions (barret, mocador i ulleres).
- Identifiqueu els infants amb polseres de contacte.
- En cas de risc o agressió, adreceu-vos al Punt Lila o truqueu al 112.
Les afectacions de trànsit i els talls previstos es poden consultar al web municipal.
