Un programa d'activitats pels més petits de casa
Propostes festives amb tallers, espectacles i jocs perquè la canalla visqui la festa de la capital bagenca
Avui a les 10 del matí, a la Casa de la Culla, els infants poden aprendre a crear papallones de paper en un taller adaptat a diferents edats. A la tarda, el pati de Casa Caritat acollirà Miragegants, un taller vinculat al món geganter que s’oferirà de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, mentre que a la plaça Major es farà una sessió per descobrir la tècnica castellera amb la colla Tirallongues. Paral·lelament, la plaça de la Mel serà un espai d’exhibició per a la dansa tradicional, i a les 7 del vespre, el pati del Casino presentarà l’espectacle familiar Peluxes, una festa amb música, confeti i diversió per a petits i grans.
Demà, també al pati del Casino, hi haurà cita amb la música familiar de Les pessigolles, un grup que fa ballar amb una energia desbordant. Dissabte, la màgia prendrà protagonisme al Museu de l’Aigua i el Tèxtil a les 12 del migdia amb una sessió del Màgic Pol, mentre que al vespre els Jardins del Casino acolliran el muntatge de circ contemporani Entre Nous, en què la força, l’equilibri i les acrobàcies sobre un pal vertical seran els protagonistes.
Diumenge, el Parc de l’Agulla concentrarà bona part de l’activitat infantil. A les 6 de la tarda, s’hi farà el taller d’insectes animats i s’instal·laran diferents jocs: des d’un tobogan de 40 metres de llargada i llits elàstics fins a cavallets ecològics i un circuit d’obstacles pensat per a nens i nenes a partir de sis anys.
