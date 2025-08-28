Queixa perquè al Camí dels Tovots de Manresa no es nota la millora de l’enllumenat
Redacció
Manresa
A finals del mes passat es van fer treballs de millora de l’enllumenat públic al Camí dels Tovots de Manresa que van suposar tallar el trànsit en aquest vial per poder-los portar a terme. Veïns del sector s’han queixat que, a hores d'ara, no es veuen els canvis i que passejar-hi quan es fa fosc fa imprescindible portar una llanterna perquè no es veu res.
Subscriu-te per seguir llegint
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms