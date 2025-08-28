Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Queixa perquè al Camí dels Tovots de Manresa no es nota la millora de l’enllumenat

Tram al Camí dels Tovots on va bolcar un bus urbà, negre com una gola de llop

Tram al Camí dels Tovots on va bolcar un bus urbà, negre com una gola de llop / Arxiu particular

Manresa

A finals del mes passat es van fer treballs de millora de l’enllumenat públic al Camí dels Tovots de Manresa que van suposar tallar el trànsit en aquest vial per poder-los portar a terme. Veïns del sector s’han queixat que, a hores d'ara, no es veuen els canvis i que passejar-hi quan es fa fosc fa imprescindible portar una llanterna perquè no es veu res.

