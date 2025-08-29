Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra

Un cotxe i una moto han topat, sense ferits de gravetat, a l'altura del Pont de Ferro aquest divendres a la tarda

El tram on hi ha hagut l'accident al pont de Ferro de Manresa

El tram on hi ha hagut l'accident al pont de Ferro de Manresa / Xavi Moraleda

Peculiar situació arran d'un xoc la plaça de Prat de la Riba de Manresa. Una moto i un cotxe s'han accidentat a l'altura del Pont de Ferro aquest divendres a la tarda i, tot i no haver-hi ferits de gravetat considerable, els accidentats han trucat a la policia. Casualment, en aquell moment, a tocar, a l'accés al carrer Sallent, hi havia un furgó policial. Estaven situats a la tanca on s'ha iniciat el tall de trànsit fins al dilluns pels concerts de la Festa Major de Manresa.

Tot i la presència d'agents a uns 50 metres, la Policia Local de Manresa ha enviat una altra patrulla a ajudar els vehicles accidentats. El dispositiu s'ha dissolt en pocs minuts atenent la poca gravetat de l'incident.

