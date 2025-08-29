Clam dels Tirallongues a fer pinya per bastir un castell de 8
La trobada a la Plana de l’Om de diumenge s’avança una hora per fugir de la calorada, si en fa
«Aprofitem quan actuem a casa per fer una crida a tots els veterans perquè és un moment molt maco per agafar la canalla i compartir», explica Lluís Mayolas, cap de colla dels Tirallongues de Manresa. «És una celebració, per veure les cares que fa dies que no veiem. El seu pas ja va acabar. Van passar, ho vam gaudir, queden moltes coses per recordar», hi afegeix. No és l’únic motiu que els porta a fer una crida al màxim d'exmembres de la colla a participar en la Diada Castellera de la festa major. L’altra és que és que «ens agradaria molt tornar a portar el 4 de 8» i per aixecar-lo cal una pinya gran i ferma. Entre tots, més de cent persones
La diada tindrà lloc aquest diumenge, dia 31 d’agost. Com és habitual, l’acollirà la Plana de l’Om, però, a diferència dels anys anteriors i d’acord amb una climatologia que cada vegada fa més insuportable els actes al migdia, oi més en un espai on costa trobar ombres, començarà abans, a les 11 del matí. «Ho hem avançat una hora. Hem de ser allà a les 11 i, quan estiguem tots a punt, començarem», informa Mayolas, que comenta que «a tot arreu ja s'està fent, començar més d'hora», i que, amb l'horari d'abans, com que és una actuació llarga es trobaven que la gent no aguantava i «tothom marxava a dinar».
En aquesta ocasió, els manresans actuaran acompanyats per tres colles més, la qual cosa és una mica insòlita perquè, habitualment, són dues més. «Pel calendari els ha anat bé», assegura el cap de colla. Es tracta de les colles de Terrassa, que l’any passat també va participar en la diada, la de Figueres i els Margeners de Guissona.
La temporada passada, els de la camisa ratllada van fer actuacions molt reeixides que a la festa major es van traduir en un 4 de 8 i en l'intent d'un 3 de 8. «Ara mateix és el límit al qual ens agradaria arribar». En concret, «ens agradaria molt tornar a portar el 4 de 8, però ens està costant arrossegar camises». Malgrat això, remarca que «amb les actuacions xules que hem fet, la colla s'ha anat animant i hem pogut fer castells de 7 i mig; el 4 de 7 amb agulla i el 5 de 7. Estem fent proves bastant bones del 4 de 8 a l'assaig». L’objectiu és fer «els 7 i mig i el 4 de 8» un altre cop.
Les colles que els acompanyaran són de la seva mateixa categoria, Colles de castells de 7 i mig i, en el cas dels de Terrassa, «són com nosaltres, que alguns cops a l'any en poden fer un de 8».
Mayolas insisteix que hi ha diversos factors que els juguen a favor i en contra. A favor, «tenir la massa social necessària» i «prou gent preparada per fer-lo» i fer un «bon assaig». En contra, el mateix, però per la banda negativa.
Admet que en la present temporada «ens ha minvat una mica l'assistència de gent. Costa fidelitzar. Anem per la mateixa línia que la temporada passada, però, aleshores, érem 15 o 20 persones més. Ara, ens costa molt més». En canvi, pel que fa a les enxanetes, comparat amb l'any passat i a l'anterior, «estem creixent. L'any passat en teníem una i aquest any dues o tres». Per contra, admet, «no tenim baixos. T'has d'anar adaptant al que tens i buscar el que no tens». Diumenge, tots a plaça i, dijous 28 de 6 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça Major, taller de castells.
