Dones científiques i manresanes es fan un lloc a la Viquipèdia
L'Ajuntament i la Biblioteca del Campus promouen la iniciativa
Donar visibilitat a dones científiques de Manresa i comarca. Aquest és l’objectiu d’un projecte impulsat per la regidoria de Coneixement de l’Ajuntament de Manresa i la Biblioteca del Campus Universitari per, d’entrada, reconèixer la tasca de dones en l’àmbit de les ciències, i també donar-les a conèixer al públic en general.
I com es fa?. Doncs publicant la seva biografia a la Viquipèdia. La iniciativa va néixer amb la voluntat, també, de promoure la presència femenina en l’àmbit de les ciències, la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques (STEM).
De moment dotze dones nascudes a Manresa o bé amb un vincle important amb la ciutat, la comarca del Bages o amb la Catalunya central, han format part del projecte, que es va iniciar el 2023 i que cada any incorpora nous noms. Primer es contacta amb les científiques per fer-los arribar la proposta, i després es publica la seva biografia a la Viquipèdia.
Criteris de selecció
Els criteris de selecció de les candidates és que siguin dones que destaquin per la seva trajectòria professional en el món de les ciències.
Es tenen en compte factors com la seva tasca docent; en l’àmbit de la investigació, sigui per la publicació d'estudis o per la seva participació en assajos, experiments o proves; o per la seva tasca divulgativa en mitjans de comunicació, activitats informatives fora de les estrictament professionals i per la publicació de llibres no necessàriament tècnics.
Les científiques
De moment hi ha dotze científiques amb la voluntat d’anar-ne afegint més.
Des del 2023 s’han introduït els perfils de l’enginyera Maria Dolors Riera, les químiques Gemma Fargas i Carla Obradors, la física Maria Roser Valentí i la biòloga especialista en biomedicina Núria López Bigas.
També la doctora en biotecnologia Sònia Guedan, la doctora en matemàtiques Montserrat Pons, la física Marta Gibert i la biotecnòloga Alba Miranda.
Aquest any se n’hi han afegit tres més. Concretament la doctora en Farmàcia Àngels Franch, l’enginyera aeroespacial Estel Blay i l’enginyeria i matemàtica Anna Bach.
