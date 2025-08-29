Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dissabte 30 d’agost?
La Trobada de bateries, la Mostra del correfoc i el concert de Els Catarres, entre les activitats més destacades que es faran avui a la capital del Bages
Redacció
Manresa
La Festa Major de Manresa 2025 continua amb una nova jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest dissabte, 30 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.
Dissabte, 30 d’agost
El més destacat: El dissabte arriba carregat d’activitats per a tota la família, destacant la tronada, el pregó i molts espectacles musicals.
- 09:00 – Vehicles clàssics (Carrer Abat Oliba)
- 10:00 – 3x3 Festa Major (Pavelló Les Bases)
- 10:00 – Taller escultura efímera (Claustre del Museu)
- 12:00 – Màgia al museu (Museu de l'Aigua)
- 12:30 – Pregó institucional (Ajuntament)
- 16:30 – Torneig de futbol (Espai a definir)
- 16:45 – Recepció Oreneta d’Or (Ajuntament)
- 17:00 – Portes obertes Can Font (Centre d’Aigua)
- 17:15 – Lliurament de rams a la Geganta (Ajuntament)
- 17:30 – Tronada i cercavila (Plaça Major)
- 18:00 – “Un sogre de lloguer” (Teatre Kursaal)
- 18:00 – Visita guiada: masia a peu de Séquia (Can Font)
- 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
- 18:30 – Ballada popular (Plaça Major)
- 19:00 – “Entre Nous” (Jardins del Casino)
- 19:00 – Trobada de bateries (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Inauguració exposició antifranquisme (Museu)
- 19:30 – La Seu del Hip-Hop (Parc de la Seu)
- 20:00 – Danses del món (Plaça Europa)
- 21:00 – Observació de la lluna (Parc de Puigterrà)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 21:30 – Mostra Correfoc (Plaça Major)
- 22:30 – Ballada de Swing (Plaça Neus Català)
- 23:00 – Els Catarres i DJ Kevin Leal (Carrer Sallent)
- 23:00 – Oreneta d’Or (Plaça Major)
- 23:00 – Zàping Versions i DJ Pontti (Plaça Sant Domènec)
Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.
