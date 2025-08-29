Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest divendres 29 d’agost?
Visites a la Manresa Desconeguda, el Ball de Festa Major i el concert de Flashy Ice Cream, entre les activitats més destacades que es faran avui a la capital del Bages
Redacció
Manresa
La Festa Major de Manresa 2025 continua amb una nova jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest divendres, 29 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.
Divendres, 29 d’agost
El més destacat: Divendres de concerts, danses i cultura amb molta energia i esperit festiu.
- 17:00 – Visites a la Manresa Desconeguda (Casa Caritat). Recorregut guiat per espais que van ser escenari dels principals fets que l’any 1975 van acabar amb la detenció i repressió a Manresa d’activistes de Comissions Obreres (CCOO) i del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), just abans de la mort del dictador.
- 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
- 19:00 – Ioga per a tothom (Parc de l'Agulla)
- 19:00 – Oxigen (Plaça de la Mel)
- 19:00 – Concert Cobla Montgrins (Plaça Porxada)
- 19:00 – Música d’arrel africana i jamaicana (Plaça Europa)
- 19:00 – Les Pessigolles (Jardins del Casino)
- 20:00 – Inauguració exposició “Plaers” (Cercle Artístic)
- 20:00 – “La funció que surt malament” (Teatre Conservatori)
- 20:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 21:00 – Tradidansa 2025 (Plaça Major)
- 21:00 – Gegantnit! (Passeig de Pere III)
- 21:30 – Nit de salsa (Plaça Neus Català)
- 22:00 – Clepton i Reines del Mambo (Plaça Sant Domènec)
- 23:00 – Ball amb Montgrins (Plaça Porxada)
- 23:00 – Flashy Ice Cream (Carrer Sallent)
Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.
