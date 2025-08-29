L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
La primera Visita a la Manresa Desconeguda de la festa major va oferir, ahir dijous, un viatge entretingut, interessat i sentimental als dos cinemes que hi va haver al segon tram del Passeig entre el 1948 i el 2012
Poc més d’un miler de persones van poder entrar a les sales fossilitzades de l’Atlàntida, inaugurada el 1976 amb la projecció de Tiburón; menjar crispetes i fins i tot veure-hi una projecció
Amb un The End i un aplaudiment, com passa després de la projecció d’una bona pel·lícula. Així va acabar la Visita a la Manresa Desconeguda d’ahir de la festa major amb l’enunciat Del Catalunya a l’Atlàntida. Dos cinemes emblemàtics. El plat fort, a banda de les explicacions dels guies, va ser poder entrar al multicinemes Atlàntida del Passeig, on encara hi ha tres sales tal com van quedar el 2012, quan va tancar. Per haver-hi, fins i tot hi ha tríptics al petit quiosc per vendre crispetes i begudes amb la programació del 24 al 30 d’agost d’aquell any: Los Mercenarios 2, El legado de Bourne, Brave (aquesta també en català) i els preus de les crispetes (1,90 i 2,10 euros la paperina petita de salades i dolces, respectivament); i de les begudes (2, 2,30 i 2,90 euros segons la mida).
Es veia a venir que aquesta visita seria un èxit, i ho va ser del principi al final. Poc més de mil persones la van seguir entre el matí i la tarda. Va començar al pati del Kursaal per rebre i distribuir els grups (d’entre 25 i 28 persones) amb els respectius guies. Davant d’una paret amb cartells de pel·lícules cada grupet es va fer una foto amb el seu guia. Entre els participants en la que va començar a les 10.40 recordaven haver vist a l’Atlàntida Tiburón, Grease, ET, Harry Potter i Starship Troopers («dos cops; em va agradar molt»).
El Passeig, l’inici
Davant del Teatre Kursaal, l’historiador Francesc Comas, habitual d’aquestes visites, on hi havia una quinzena més de guies per donar l'abast, va recordar la importància del Passeig com a espai de socialització i d’oci, on s’instal·laven atraccions teatrals efímeres i on hi va haver el primer cinema estable, el Principal (1903) al número 12. Va parlar d’Andreu Cabot i Puig, artífex del Gran Kursaal, que el 2027 farà cent anys. Ell i la seva nissaga van agafar el monopoli cinematogràfic de Manresa, si bé durant uns anys van conviure a la ciutat cinemes d’altres famílies.
Al segon tram del Passeig, segona parada. Als anys 40 del segle passat era tot just un descampat. Només hi havia l’Institut Lluís de Peguera més amunt. Fins que Modest Padró hi va comprar un solar per fer-hi un nou cinema, el Catalunya (en un edifici ja desaparegut on ara hi ha Bazar el Regalo). Es va inaugurar el 29 d’agost del 1948 amb Río Bravo i tenia 1.800 localitats i les primeres butaques encoixinades de Manresa, va detallar Comas. Un personatge que passava per allà va recordar els tips d’anar amunt i avall amb les bobines de les pel·lícules per portar-les dels cinemes Catalunya a l’Avenida, que també es va quedar Padró.
L’estrena amb «Tiburón»
Abans d’entrar a les sales adormides del cinema Atlàntida, construït en un solar contigu al del Catalunya i inaugurat el 27 d’agost del 1976 amb la pel·lícula Tiburón, que just avui fa 50 anys que es va estrenar, l’historiador va anunciar que «anem a fer un viatge en el temps». Un altre personatge, una taquillera amb ganes de fer safareig, picava les entrades dels assistents, que eren els cartonets autèntics que rebien els espectadors de l’Atlàntida, amb el nom de la sala en una banda i el del cinema en l’altra. També els van donar crispetes, un full sobre la visita i un retall de pel·lícula.
En un racó hi havia una fotografia exterior de l’edifici del Catalunya i d’una sala de l’Atlàntida nova i relluent. Comas hi va repassar més cronologia. El Catalunya va tancar el 1987 i l’Atlàntida va ampliar la seva capacitat amb tres noves sales al solar on estava el seu predecessor. El 2000 les va tancar i al cap de 12 anys va abaixar la persiana definitivament. Ara, a les sales que en van quedar hi fa olor de resclosit i als reposabraços d’algunes butaques hi ha fongs.
Tres actrius amb un estil semblant a les Teresines de la Cubana (l’elenc que va animar les visites eren de la Cia. Paranys) van divertir els visitants mentre pujaven a la Sala 1 (la més gran), amb 720 localitats. Si bé els anys 60 hi havia hagut sales amb 2.000 seients, quan l’Atlàntida va tancar la tendència era justament reduir-les. Això, al costat de hàndicaps com les escales i la manca d’ascensors, i la digitalització, entre altres inconvenients, és el que hi va posar fi. Era un negoci insostenible. El 1999 ja havia obert el Multicinemes Bages Centre als Trullols.
Les sales de màquines
A l’Atlàntida no només hi queden les pantalles, butaques, lavabos i quiosc. També hi ha les sales de màquines amb la vella maquinària per fer les projeccions. Olga Payán, que era operadora de cinema, és la directora executiva del festival Clam i ahir també va fer de guia, recordava quan s'havien d’enganxar amb cinta adhesiva les diferents bobines per fer les projeccions i tots els reptes tècnics que havien d’afrontar.
«Garapinyades, xufles, supositoris de regalèssia!». Aquesta cantarella d’un altre figurant va acompanyar la darrera parada per veure un petit documental fet per Gerard Quinto que fa un recorregut en imatges del contingut de la visita: els estudis a Barcelona d’Andreu Cabot, el Kursaal, la família Padró Cabot a la Casa Padró, les cues al Catalunya, Lo que el viento se llevó, que va arribar a Manresa dotze anys després de la seva estrena; La túnica sagrada en Cinemascop, Pretty Woman, Jurassic Park, els acomodadors, el Fecinema. Abans de la projecció, a la darrera fila de la sala, la «dels mancos», dos actors feien broma. Deien que eren oncle i neboda, però es veia de lluny que era un marit que havia fet el salt a la dona amb la «querida». Després de la conyeta es va fer el passi, que va acabar amb el The End esmentat a l’inici i l’aplaudiment. Només fa 13 anys que l’Atlàntida va tancar portes del tot, però sembla que fa un segle i es troba molt a faltar.
I, avui, viatge al 1975
La Visita a la Manresa Desconeguda d’avui divendres es farà a la tarda amb l’enunciat Octubre de 1975: els espais de repressió. Hi assistiran poc més de 400 persones. Tant en aquesta com en la d’ahir, les places es van esgotar en vint minuts.
