Manresa fa memòria de la repressió franquista, 50 anys després
Detinguts pel règim donen el seu testimoni durant les Visites a la Manresa Desconeguda
“Nosaltres lluitàvem perquè els treballadors i treballadores tinguessin millors condicions i perquè al nostre país hi hagués llibertat i democràcia”. És el testimoni del manresà Josep Fuentes, una de les 25 persones que ara farà 50 anys van ser detingudes per la Guàrdia Civil de Manresa pel seu activisme polític, sindical i social enfront un règim franquista que estava arribant a la seva fi i que havia redoblat la repressió. Mesos abans havien executat cinc militants d’ETA i del FRAP.
Fuentes, juntament amb quatre testimonis més, han fet memòria aquest divendres a la tarda d’aquells fets que van passar entre el 9 i el 16 d’octubre del 1975, i han explicat en primera persona la seva experiència, incloses les tortures i vexacions que van patir a la caserna de Manresa. Ha sigut durant una nova sessió de les Visites a la Manresa Desconeguda programada per la festa major. Més de 400 persones han pogut conèixer els espais de la repressió franquista a Manresa.
El moment culminant
El moment culminant de la visita ha estat a l’auditori del Casal de les Escodines, part l’antiga església de les Germanetes dels Pobres, i que durant anys va ser la presó de Manresa. L’esmentat Josep Fuentes, acompanyat per Josep Ramon Mora, Manolo Ramos, Rufí Cerdan i Marga Martínez, companya de Jaume Sala, tots ells detinguts durant la ràtzia de l’octubre del 1975, esperaven als participants en la visita que, per grups i al llarg de tota la tarda, feien el recorregut. Altres detinguts d’aleshores com Francesc Padullés o Josep Subirana, també han format part dels visitants.
A partir d’aquí han donat el seu testimoni i han contestat les preguntes dels assistents. Fuentes ha recordat que els van aplicar la llei antiterrorista o que la mort del dictador un mes després “ens va alegrar, però també ens va generar inquietud pel que podia passar”.
Mora ha explicat que la detenció “em va reafirmar en les meves conviccions i em va servir per trobar més raons per lluitar”. Cerdán ha comentat que els moviments obrers i els veïnals i socials, van ser claus per fer front a la dictadura, i Ramos ha alertat de l’actual deriva cap a la dreta dels joves i del perill que suposen personatges com Abascal. Per la seva part Martínez ha recordat els episodis de solidaritat que va viure.
Dels 25 detinguts, 5 van ser traslladats a la Model com és el cas de Ramos, Fuentes i Sala. A principis de desembre, amb el dictador Franco ja mort, van ser alliberats després de pagar una fiança de 50.000 pessetes d'aleshores.
Context històric
Aquesta ha estat la part més humana de les Visites a la Manresa Desconeguda d’aquest divendres que començava a Casa Caritat, on l’historiador Francesc Comas, ha recordat el context històric. D’aquí s’ha passat a l’antiga església de Casa Caritat -reconvertida ara en el local d’assaig dels Tirallongues- on es va celebrar una pregària solidària pels detinguts.
La següent parada ha sigut al carrer Cantarell, on al número 11, ara una casa deshabitada i molt precària, hi havia la maquinària de propaganda del clandestí PSUC i el sindicat CCOO. D’aquí s’ha passat al Casal de les Escodines, on hi havia l’antiga presó de la ciutat. La visita ha acabat al Museu de Manresa, a l'exposició sobre els 50 anys d’aquests fets.
