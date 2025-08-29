Salut Pública
Manresa va tramitar l’any passat 79 expedients de seguretat alimentària
En quatre casos es van dictar mesures cautelars que van suposar immobilitzar productes d’alimentació, la clausura d’un comerç i dos tancaments parcials
Redacció
L’Ajuntament de Manresa va tramitar durant l’any passat 79 expedients de seguretat alimentària que, amb l’excepció de l’any anterior, és la xifra més alta des que hi ha registres, segons la memòria de l’any 2024 de la Unitat de Sanitat del consistori manresà.
La major part de les inspeccions es van dur a terme al sector de la restauració, ja que és un dels que intrínsecament presenta més risc per, segons la mateixa memòria, l’elevat grau de manipulació dels productes d’alimentació, l’antelació amb que es fan alguns preparats i l’ús de matèries primeres fresques. Tot i així, també es van dur a terme visites al que anomenen establiments minoristes d’alimentació en general.
El control i vigilància d’aquests tipus d’establiments es porten a terme per garantir la seguretat i la higiene alimentària. És una de les competències en l’àmbit de la salut pública que tenen els ajuntaments. Aquestes inspeccions consisteixen en detectar, avaluar i fer corregir totes aquelles situacions que poden suposar riscos per la salut pública i que es detecten als establiments d’alimentació.
Mesures cautelars
Durant el 2024 es van imposar 4 mesures cautelars. En un cas es van immobilitzar productes alimentaris, en dos més es va ordenar el tancament parcial de l’activitat, i en el darrer es va resoldre el tancament total del comerç.
L’any anterior, el 2023, es van decretar 20 mesures cautelars. Aquesta disminució es deu, segons la memòria de la Unitat de Sanitat, a l’aplicació d’un nou mètode d’avaluació anomenat Protocol Barcelona que, entre d’altres qüestions, no considera que calgui fer el tancament d’una activitat del ram de l’alimentació per manca, per exemple, de rentaplats. El nou procediment dona opcions a continuar funcionant aplicant mesures correctores immediates.
L’any 2024 va finalitzar amb 767 establiments classificats al cens, una xifra molt similar, encara que un xic inferior, a la de l’any anterior. Es van realitzar 145 noves valoracions del risc alimentari. Això inclou la valoració de tots els establiments que es van anar a inspeccionar, així com els que es van detectar temporalment tancats i aquells expedients de l’any anterior que es van poder tancar durant el 2024. També es van fer controls a establiments de nova obertura del ram de l’alimentació per comprovar que el negoci compleix la legislació sanitària. El mateix es fa si hi ha canvis o modificacions d’activitats alimentàries.
770 establiments
Actualment hi ha aproximadament uns 770 establiments classificats, això vol dir que tots aquests establiments han rebut la visita de tècnics o que han estat valorats, i que s’inspeccionen en base al risc alimentari detectat. L’any passat va augmentar la proporció d’establiments que es van definir de risc mitjà. Van ser el 41%. Va baixar molt lleugerament els considerats de risc baix tot i que continuen sent la majoria, un 59% , mentre que un 1% era de risc alt.
La memòria destaca que el 2024 es va dur a terme per tercera vegada el projecte Segell de Qualitat en Seguretat Alimentària. Es tracta d’un distintiu de qualitat que l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, atorga a aquells restaurants que destaquen pel seu alt compliment de les normes i mesures de seguretat alimentària. En aquesta oportunitat van ser 16 els restaurants que van rebre la distinció.
L’objectiu de la iniciativa és estimular els establiments a buscar l’excel·lència sanitària i, de retruc, oferir confiança i seguretat al consumidor. Per aconseguir el segell se sotmeten a un control de les seves instal·lacions i dels seus procediments de treball.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria