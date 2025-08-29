Míriam de Rosa, magistrada a Manresa entre 2004 i 2009, és nomenada magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
Després d'exercir a la capital del Bages va ser destinada al Jutjat d'Instrucció núm. 10 de Barcelona, on va instruir casos destacats com el del Palau de la Música
Redacció
Míriam de Rosa Palacio, que va exercir com a magistrada titular del Jutjat Penal núm. 1 de Manresa entre 2004 i 2009, ha estat nomenada pel Consell Superior de la Justícia com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts d'Andorra, per ocupar la plaça de dedicació plena. Des de llavors, també ha estat destinada al Jutjat d'Instrucció núm. 10 de Barcelona, on va instruir casos destacats com el del Palau de la Música, entre altres ocupacions.
El seu nomenament s'emmarca en el concurs obert entre juristes de competència tècnica reconeguda publicat per edicte del 26-5-25 i de conformitat amb el que disposa l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia i el Títol I, Capítol 2, del Reglament de l’estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal del 25 de febrer del 2021.
De la mateixa manera, el CSJ també ha aprovat el nomenament de Nàdia Alís Cirera com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts, per ocupar la plaça de dedicació plena, en el marc del concurs de promoció interna publicat per edicte del 26-5-25 i de conformitat amb el que disposa l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia i el Títol I, Capítol 2, del Reglament de l’estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal del 25 de febrer del 2021.
Aquests nomenaments seran efectius a comptar de la data de la presa de possessió del càrrec i, d’acord amb l’article 65 de la Llei qualificada de la justícia, que diu que abans de prendre possessió del càrrec cal prestar jurament o promesa davant del Consell Superior.
Què és el Tribunal de Corts?
El Tribunal de Corts és una institució judicial especialitzada, habitualment existent en alguns sistemes jurídics, que té la funció de jutjar els magistrats, jutges o altres funcionaris judicials per possibles faltas o delictes en l’exercici de les seves funcions. Així doncs, és el tribunal que s’encarrega de supervisar i sancionar conductes irregulars dins de la carrera judicial o de l’Administració de Justícia.
