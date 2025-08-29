Un obrer fa de porter a les noves escales de l'Estació d'Autobusos de Manresa
Alguns usuaris s'han trobat aquest divendres al migdia que una tanca els impedia el pas
Les escales d'accés a l'Estació d'Autobusos de Manresa segueix creant confusió entre els usuaris. Aquest divendres al migdia algunes de les persones que baixaven de l'estació s'han trobat que la tanca de les obres els impedia el pas cap al carrer de Sant Antoni Maria Claret i no podien sortir. Un dels obrers que treballa en la construcció de la promoció de pisos de la Nova Alcoholera ha començat a fer de porter, tancant i obrint la tanca a mesura que les persones anaven passant.
Fins al dia d'avui, el pas es trobava obert i correctament senyalitzat. Els usuaris han arribat a sota de l'escala sense saber a on anar perquè no hi ha cap indicació i han hagut d'esperar fins que l'obrer els obrís. Encara hi ha qui ha hagut de preguntar a on agafar l'autobús.
Les noves escales d'obra van rellevar el passat divendres les escales metàl·liques "nyigui-nyogui" fetes amb material de bastida que es van instal·lar de manera provisional mentre duraven les obres per fer el nou accés.
Més afectacions a la zona
Fins al diumenge 31 d’agost es tallarà l'accés de vehicles a l'estació d'autobusos des de la carretera de Santpedor i només s’hi podrà accedir pel carrer de la Maternitat d’Elna. La sortida del transport públic i dels taxis es farà per les rampes en direcció al túnel de la Indústria o al carrer Sant Antoni Maria Claret, i la sortida de vehicles particulars sí que es podrà fer en direcció a la carretera de Santpedor.
El dilluns 1 de setembre (festiu) l’accés de la carretera de Santpedor es tallarà de manera total i, per sortir de l'estació, els vehicles particulars es redirigiran per les rampes de sortida de les andanes (en direcció al túnel de la Indústria o al carrer de Sant Antoni Maria Claret). Les obres afectaran una part de la carretera de Santpedor, per on es regularà el trànsit amb personal d’obra.
Finalment, el dimarts 2 de setembre els treballs afectaran la mateixa carretera de Santpedor (tram entre l'accés a l'estació i el carrer de Sant Antoni Maria Claret) i el carrer de Sant Antoni Maria Claret (tram entre la carretera de Santpedor i el carrer del Pare Clotet). Per aquest motiu, el trànsit de vehicles de la carretera de Santpedor es regularà en pas alternatiu amb personal d'obra i el trànsit del carrer de Sant Antoni Maria Claret es mantindrà en direcció al carrer del Pare Clotet.
