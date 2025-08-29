La primera setmana de setembre es faran més treballs d'asfaltatge en carrers de la ciutat
Les actuacions formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, dotat amb 1,5 milions d'euros
El 3 de setembre s'iniciaran obres al carrer Mossèn Serapi Ferrer, al Fra Jacint Coma i Galí, al Pau Casals i al barri del Xup
Redacció
Els treballs d'asfaltatge continuaran la primera setmana de setembre al carrer Mossèn Serapi Ferrer, al Fra Jacint Coma i Galí, al Pau Casals i al barri del Xup. Les actuacions formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2025, que amb una inversió d'1,5 milions d'euros permetrà millorar al llarg de l'any voreres, espais de vianants, calçades, camins rurals i parcs infantils de la ciutat. En concret, les obres que es fan aquest estiu corresponen a la partida destinada a millorar les calçades, dotada amb 350.000 euros.
Les obres s'iniciaran el dimecres 3 de setembre. Al carrer Mossèn Serapi Ferrer, es concentraran al tram entre el carrer Sant Josep i el carrer Doctor Esteve, i a la cruïlla del Doctor Esteve amb Serapi Ferrer i carrer Sansa. L'accés i sortida de vehicles del carrer Dr. Esteve (tram entre carrer Major i carrer Sansa) es farà des del carrer Major, i els vehicles que circulin per Passatge Jover i accedeixin a Dr. Esteve també es desviaran en direcció carrer Majó, o bé cap a Passatge Sansa. Pel que fa a l'accés i la sortida de vehicles del veïnat del Dr. Esteve (tram entre carrer Sansa i carrer Barcelona) es farà des del carrer Barcelona. L'accés i la sortida del Mn. Serapi Ferrer (tram entre Sant Josep i Dr. Esteve) es farà des del carrer Sant Josep i, l'accés i la sortida del carrer Sansa es farà des del carrer Font i Quer . Els vehicles que circulin pel Passatge Sansa desviaran també cap al Font i Quer.
També dimecres 3 de setembre s'iniciaran treballs al carrer Pau Casals, al tram entre carrer Morera i carrer Cervantes, i al carrer Fra Jacint Coma i Galí (tram entre carrer Montcau i carrer Sabadell, cruïlla inclosa). En aquest punt, l'accés i la sortida de vehicles del carrer Sabadell (tram entre carrer Granollers i carrer Viladordis) es farà des dels extrems del vial i l'accés i la sortida de vehicles del carrer Fra Jacint Coma i Galí (tram entre carrer Montcau i carrer Sant Cristòfol) es farà des dels extrems del vial.
Pel que fa als guals situats en tots els trams d'obres, es facilitarà l'accés sempre que l'estat de les obres ho permeti i fora de l'horari de treball. Les afectacions en aquests tres vials tenen una durada prevista de 3 dies (2 dies tall total i 1 dia afectacions puntals per treballs de pintura).
Dijous 4 de setembre s'iniciaran els treballs al barri del Xup, que en aquest cas és previst que durin dos dies, en els quals hi haurà un tall total dels carrers on es vagi actuant i es prohibirà l'estacionament.
