El públic familiar omple el pati del Casino amb l’espectacle «Peluxes» de la Festa Major de Manresa
Redacció
Manresa
Música, ball, coreografies amb tot el públic movent el cos i confeti a dojo. Així va ser el primer dels espectacles familiars d’ahir en el marc de la Festa Major de Manresa. Peluxes, que així es diu la proposta, va omplir el Pati del Casino. Avui divendres el grup de música Les Pessigolles farà ballar tothom qui vagi també al pati del Casino.
