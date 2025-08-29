Qui són Flashy Ice Cream, la banda que actuarà a la Festa Major de Manresa?
El duet sabadellenc porta el seu trap en català a la capital del Bages amb una actuació aquest divendres a les onze de la nit al carrer Sallent
Redacció
El primer dels tres concerts que acollirà el carrer Sallent per la Festa Major de Manresa anirà a càrrec del duet Flashy Ice Cream. Amb una fusió explosiva de trap, reggaeton, R&B i pop, i lletres en català que van del compromís social a la festa desacomplexada, el grup promet una nit, la del divendres 29 d'agost a les 23 hores, de música potent, missatge i molt d'estil.
De Sabadell al mapa musical de Catalunya
Flashy Ice Cream es va formar a Sabadell, i està integrat per Pol Giancana i Sneaky Flex, amb Daax com a productor. Van fer-se un lloc en l’escena musical catalana a partir del 2017, col·laborant amb noms com Lildami o 31 FAM, i de seguida van destacar per fer música urbana íntegrament en català, cosa que en aquell moment era gairebé inèdita.
Amb el seu primer disc Brillar o morir (2019) ja van marcar territori, però va ser amb Don Gelato (2020) quan van guanyar el Premi Enderrock a millor disc d’urbana. Més endavant, Hangover (2022) va portar una sonoritat més fosca i introspectiva, enregistrada entre Sabadell i Londres.
El 2024 el grup va iniciar un dels seus projectes més ambiciosos: "Sempre Joves", una sèrie de quatre EPs que exploren estils tan diversos com l’afrobeat, el techno, el mambo, el drum & bass o el reggaeton.
