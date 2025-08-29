Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Excursionisme

Sortides del grup de caminadors de la Sagrada Família per al setembre

Redacció

Manresa

El grup de caminants de la Sagrada Família de Manresa, després de les sortides especials de l’agost retornaran a la normalitat. Pel mes de setembre, hi ha dotze caminades organitzades per cada tipus de rutes. Pel que fa a les curtes, la seva duració és d’entre dues hores i dues hores i mitja, amb recorreguts entre set i nou quilòmetres. Les rutes mitjanes, acostumen a ser de deu a dotze quilòmetres i una durada de tres hores aproximadament. Per úlitm, les caminades llargues consten d’entre tretze i disset quilòmetres i quatre hores de durada. Per tots els grups, l’horari de sortida és a 2/4 de vuit del matí al CAP de la Sagrada Família.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents