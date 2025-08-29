Tres dies amb més propostes d'activitats
Concerts, hip-hop i la Festa Holi ompliran de música i ball els carrers de la ciutat durant el cap de setmana
Més enllà dels actes tradicionals i de cultura popular, la Festa Major de Manresa 2025 ofereix un seguit de propostes festives que ompliran de música i colors diferents espais de la ciutat. Aquestes festes paral·leles complementaran el gruix de la programació i aporten una mirada més lúdica i urbana a la celebració manresana.
Avui a la nit, el carrer Sallent es tornarà a convertir en un autèntic escenari urbà. A les 11 de la nit, el grup musical Flashy Ice Cream portarà a Manresa el seu trap en català amb ritmes potents i les lletres fresques que han revolucionat l’escena urbana. A continuació, la festa continuarà al mateix indret amb la III Cocotown Party, una proposta carregada d’interacció amb el públic: confeti, pluja de globus, pals lluminosos, CO₂, xanques i ballarins, tot plegat amb la millor música de moda i la marca de la casa: el discjòquei santfruitosenc Arzzett i el DJ Kevin Leal.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre, el Parc de la Seu esdevindrà punt de trobada per als amants del hip-hop amb tallers de rap, skate i graffiti, concerts i DJ’s underground en el marc de La Seu del Hip-Hop, organitzada per l’associació manresana Stalow Fest i Boom2bap.
Diumenge a partir de les 7 del vespre als Jardins del Casino, ja que acolliran la Festa Holi, la celebració dels colors més divertida de l’estiu. Pensada per a un públic familiar, convida a vestir de blanc i a deixar-se tenyir per la pluja de pols de colors en un ambient festiu i alegre. L’organització recomana portar roba vella, ulleres de natació per protegir els ulls i ganes de passar-ho bé.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria