Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres dies amb més propostes d'activitats

Concerts, hip-hop i la Festa Holi ompliran de música i ball els carrers de la ciutat durant el cap de setmana

Un concert a la plaça de l'Ajuntament per la festa major de l'any passat

Un concert a la plaça de l'Ajuntament per la festa major de l'any passat / Àxel Casas

Clara Torradas Cura

Clara Torradas Cura

Manresa

Més enllà dels actes tradicionals i de cultura popular, la Festa Major de Manresa 2025 ofereix un seguit de propostes festives que ompliran de música i colors diferents espais de la ciutat. Aquestes festes paral·leles complementaran el gruix de la programació i aporten una mirada més lúdica i urbana a la celebració manresana.

Avui a la nit, el carrer Sallent es tornarà a convertir en un autèntic escenari urbà. A les 11 de la nit, el grup musical Flashy Ice Cream portarà a Manresa el seu trap en català amb ritmes potents i les lletres fresques que han revolucionat l’escena urbana. A continuació, la festa continuarà al mateix indret amb la III Cocotown Party, una proposta carregada d’interacció amb el públic: confeti, pluja de globus, pals lluminosos, CO₂, xanques i ballarins, tot plegat amb la millor música de moda i la marca de la casa: el discjòquei santfruitosenc Arzzett i el DJ Kevin Leal.

Dissabte a 2/4 de 8 del vespre, el Parc de la Seu esdevindrà punt de trobada per als amants del hip-hop amb tallers de rap, skate i graffiti, concerts i DJ’s underground en el marc de La Seu del Hip-Hop, organitzada per l’associació manresana Stalow Fest i Boom2bap.

Diumenge a partir de les 7 del vespre als Jardins del Casino, ja que acolliran la Festa Holi, la celebració dels colors més divertida de l’estiu. Pensada per a un públic familiar, convida a vestir de blanc i a deixar-se tenyir per la pluja de pols de colors en un ambient festiu i alegre. L’organització recomana portar roba vella, ulleres de natació per protegir els ulls i ganes de passar-ho bé.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents