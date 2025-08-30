Declaració d'amor a Manresa i a les arrels dels germans Buxaderas en el pregó de festa major
El saló de sessions de l'ajuntament ha celebrat aquest migdia un dels actes més simbòlics de la festa gran
Marc i Jan han recordat les seves vivències a la capital del Bages i l'estret vincle que hi mantenen
Optimista, vitalista i carregat d'orgull i d'estimació per Manresa i per les seves arrels familiars i els valors que els van transmetre. Així ha sonat el pregó institucional dels germans i actors manresans Marc i Jan Buxaderas Escolà, que han protagonitzat aquest dissabte al migdia un dels actes més simbòlics de la Festa Major de Manresa.
Tot i admetre que, d'entrada, la invitació per pronunciar el pregó els va fer "pànic", una vegada van agafar velocitat de creuer en la redacció del text que van preparar i que han llegit van superar el repte amb nota. Han parlat molt de Manresa i també de la seva família i de la seva professió. Sobretot pensant en els manresans, la seva ha estat tota una declaració d'amor a la ciutat que els va veure néixer. Allà on van, han dit, en presumeixen. De la seva gent, entitats, riquesa cultural, teixit associatiu, Teatre Kursaal, potencial teatral, equip de bàsquet, la seva geografia com a plató cinematogràfic i de la festa major. "Sobretot, Manresa se sosté per la seva gent", han afirmat.
El text sencer:
"Benvolgut alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, membres de la Corporació, autoritats, família, amics, manresans i manresanes. Gràcies, alcalde per confiar en els germans Buxaderas Escolà per fer el pregó de la Festa Major 2025. Fer-ho junts, com a germans ens fa una il·lusió enorme, sobretot perquè no ens deixen fer gaires coses plegats i molt menys amb altaveu! És un honor formar part d’aquest moment tan especial per a la ciutat".
"Us hem de ser sincers. Al principi ens imaginàvem al balcó de l’Ajuntament encenent un coet tipus Chupinazo cridant ‘que comenci la festa!’ i quan ens van dir que no, que es tractava del pregó institucional i que hauríem d’escriure un text de 6 a 8 pàgines, vam entrar en pànic. Vam tenir mil dubtes de si mereixíem aquest honor i de si en seríem capaços, però de seguida vam confiar en el nostre gran lema familiar ‘Tot ho farem’ i això ens va donar confiança per tirar endavant. Ja jutjareu al final si ens n’hem sortit o no. De fet, com que som del món del teatre ja estem acostumats a sortir a un escenari amb el text a mig aprendre, però fent cara de convicció".
«Vam néixer a Manresa el 1999 i el 2000. Sí, som uns germans separats només per mesos, però en dos segles diferents. Això ens dona una mena d’autoritat moral per opinar de tot, perquè som millennials amb un peu i mig a la generació Z: una combinació que fa por. Vivíem al centre, prop del Passeig. Quan teníem 3 i 4 anys vam anar a viure a Aguilar de Segarra. No us ho podem negar, vam marxar, però Manresa no va deixar mai de formar part de nosaltres. Els nostres avis paterns, el Joan i la Pilar, arribats de terres osonenques, van trobar la seva estabilitat familiar a Manresa. Van tenir tres fills i una filla i es van instal·lar primer als pisos del Ferrer Vidal, que tothom coneix com els pisos de l’Avecrem, i més tard a un pis del carrer Tres Roures, just a la plaça Catalunya".
«Ja us hem explicat que vivíem en una caseta al camp, a Aguilar de Segarra, on, al vespre, l’únic que se sentia era el silenci. Quan ens quedàvem a dormir a casa els avis, en canvi, el soroll del carrer ens semblava una festa. Convençuts, pensàvem que allò era una caravana de circ, amb pallassos, elefants i girafes incloses. I érem la mar de feliços. Els avis, per no trencar la innocència de dues criatures, ens donaven la raó amb un somriure. Però aviat vam descobrir la veritat: el que sentíem cada nit quan ens posaven al llit no era cap espectacle, sinó els camions de la brossa, les sirenes de les ambulàncies i els clàxons dels cotxes. Un cop de realitat dur, sí. Però els avis sabien exactament com compensar-lo: amb xurros amb xocolata i nata de la xurreria de la plaça Catalunya. I així, tot tornava a tenir màgia".
"La Nit de Reis també la passàvem a aquell pis tan gran de la Casa Matamala. Érem tants, que per sopar ens asseiem tots al voltant d’una taula enorme de ping-pong. Aquells vespres sempre acabaven igual: amb un monòleg del Marc. Un autèntic xou en què retratava, amb molta gràcia i gens de pietat, cada membre de la família. Alguns tenien la sort de sortir-ne ben parats (pocs, tot s’ha de dir), i d’altres… no tant. El Jan, per exemple, no recorda cap any haver format part del grup dels afortunats".
L'empremta dels avis
"Els avis materns, el Josep i la Pilar, també es van establir a Manresa. La iaia, que havia vingut d’un petit poble de Terol amb només 16 anys, va començar a treballar de minyona en una casa ben coneguda de la ciutat: la de la Família Galtanegra, dels antics autobusos de línia. L’avi va aprendre l’ofici de manyà al taller del seu tiet, a la carretera de Vic, i més tard va obrir el seu propi taller al carrer Abat Oliba, on va treballar fins que es va jubilar. Vivien, la iaia encara hi viu, al carrer Cintaires. Junts van tirar endavant una vida senzilla però plena, i van criar quatre filles".
"En aquell pis, el nostre avi va trobar el seu refugi en una petita habitació de vuit metres quadrats. Era el seu món, el seu espai. Les parets plenes de fotografies de la família, records de les seves quatre filles i dels vuit nets i netes que tant estimava. Hi tenia també un escriptori preciós, que avui podem dir amb orgull que presideix l’entrada de casa nostra, i, com a joia de la corona, un televisor antic, d’aquests quadrats, on vam descobrir tots els esports possibles i imaginaris. Però el que realment vam descobrir en aquella habitació no eren només partits o imatges d’arxiu, sinó una part de l’avi que no ens esperàvem: un home d’una sensibilitat profunda, capaç de plorar sense gens de vergonya veient El diario de Patrícia. I això, més que cap trofeu, el feia gran".
"És pensar en aquell pis, i pensar en la iaia. En l’olor dels seus macarrons i de la seva escudella, en la seva força, en la seva generositat infinita. Creiem, de debò, que va portar el Marc a coll fins que va tenir set o vuit anys. I encara ho hauria fet més temps si li haguéssim deixat fer-ho. Recordem les seves abraçades i la manera com ho sostenia tot sense demanar res a canvi. Iaia, gràcies per tot i per tant".
"A dia d’avui, ja no hi són tots. Ens queda la iaia Pilar. No és cap secret que els avis no són eterns. Però sí que ho són els valors que ens han deixat: l’amor a la família, l’esforç i el treball com a bandera, la generositat i l’adoració per la cultura i la llengua. Tot això ens uneix igual que aquell fil invisible que sempre ens ha lligat, i ens lligarà, a la ciutat de Manresa".
La ciutat on neixen els somnis
"Manresa, en el nostre cas, també és la ciutat on neixen els somnis. Malauradament, és cert que per aconseguir una fita tan peculiar com la nostra, toca marxar a la recerca d’oportunitats, però tot somni té un començament. En el cas del Marc, tot comença a la llar d’infants l’Espurna, on la Mercè, la mestra, ja deia allò tan profètic de: ‘Aquest nen xerra pels descosits!’ I sí, no us enganyarem: de vegades es fa pesat. Però aquesta capacitat no la canviaríem per res del món. Perquè amb el temps, aquell parlar incansable va esdevenir molt més que paraules. Com ja us hem explicat, les Nits de Reis, d’una manera una mica innocent, al Marc se li van despertar ben aviat les ganes de fer de monologuista. A poc a poc, va descobrir que parlant podia canviar mirades, fer visible allò que sovint la societat no vol veure: la diversitat. La seva lluita ha estat, i continua sent, normalitzar-la en tots els àmbits, i fer entendre que totes les persones som iguals en drets i dignitat. Que totes hem de tenir les mateixes oportunitats, a tot arreu. El Marc sempre ha pensat que és molt important començar des de ben petits, i per això ha fet moltes xerrades a escoles i instituts de Manresa, compartint la seva experiència per sensibilitzar i educar les futures generacions".
Oportunitats i diversitat
"Quan va descobrir la seva vocació, va voler arribar a més gent i va començar a treure el cap a les xarxes socials. I, un cop més, va trobar un suport incondicional de la ciutat. Li van oferir formar part de la programació de la Fira Mediterrània 2017 com a monologuista. Aquell impuls li va demostrar que podia fer grans coses, i que, encara que de vegades s’hagués d’esforçar una mica més que la resta, tota feina té la seva recompensa. En aquella actuació el pati del Kursaal estava ple a vessar, i aquell dia va ser un dels més feliços de la seva vida. El Marc seguia creixent, i amb ell també ho feien els seus somnis i aspiracions. Un dia va decidir sortir de casa i anar a buscar-los lluny, a Girona. Allà va fer una mena de mili moderna, que el va portar al Teatre Nacional de Catalunya amb Mare de sucre, i al festival Temporada Alta amb Els àngels no tenen fills".
"Mare de sucre va ser un punt d’inflexió. El va marcar a ell, però també a molta gent del nostre voltant. Perquè va parlar de la diversitat amb una veritat i una tendresa que traspassava l’escenari. I el millor de tot és que aquella obra va arribar fins aquí, a Manresa. A casa. I veure’l sobre l’escenari, a la seva ciutat, va ser un regal per a tots nosaltres. El suport que ha sentit sempre per part de Manresa l’emociona. Va ser un dels ambaixadors oficials de Manresa 2022, nomenat per l’alcalde actual, Sr. Marc Aloy. L’any 2024 va rebre també el Premi Oleguer Bisbal al manresà d’actualitat, atorgat per la revista El Pou de la Gallina. Un reconeixement especial, perquè no venia d’un jurat, sinó de les manresanes i els manresans, que el van votar directament. I això, per ell, vol dir molt. És una manera col·lectiva de dir-li: ‘Et tenim present. Et valorem. Ets d’aquí".
Un dels millors equipaments culturals
"I, per tot això i més, un dia es va animar i va intentar localitzar el Joan Morros. Sí, ho va intentar, perquè el Joan és l’últim resistent del món sense mòbil. Ell continua sent un homenatge al telèfon fix. Localitzar-lo és com un esport d’aventura. Amb en Joan, confies en l’hora i el lloc pactats o bé et deixes guiar per les estrelles. Malgrat tot, el miracle va passar: el Marc i en Joan es van reunir amb el gerent del Teatre Kursaal. I no només això, la reunió va anar molt bé. El Marc els va presentar el seu monòleg, Spasticity, aleshores encara en un estat una mica embrionari, i ells no van dubtar ni un moment a donar-li diverses oportunitats per omplir la Sala Petita del Teatre.
"I aquí és on toca dir-ho ben alt: manresanes i manresans, després d’haver-nos passejat per uns quants teatres podem dir, sense temor d’equivocar-nos, que a Manresa tenim un dels millors equipaments culturals de Catalunya, el Teatre Kursaal, amb un equip humà sempre obert a promocionar el talent local i comarcal i que dona oportunitats reals. Per tant, el que fa falta és continuar creient en el que ja tenim".
«Per anar acabant amb el Marc, us parlarem d’una gran passió que té: l’esport. A Manresa vivim l’esport amb passió: al Congost, als pavellons, als camps… És part de qui som. Ell sempre ha estimat l’esport, però durant molt temps va haver de marxar a Barcelona per poder practicar-lo. Això li feia perdre temps, energia… i, sobretot, el sentiment de formar part d’un equip aquí, a casa seva. Quan va néixer el Manresa Wheelchair Rugbi (rugbi amb cadira de rodes) tot va canviar. Per fi podia entrenar i competir a Manresa. Hi va trobar amistats, comunitat, alegria. Defensar projectes com aquest és defensar el dret de tothom a viure l’esport amb plenitud. No deixem que es perdin. Fem que passin".
Davant d'una porta de color lila
"I ara, deixeu-nos fer un canvi de pilota per passar al Jan. Ell també va començar a buscar el seu lloc des de ben petit, però no precisament perseguint pilotes. Bé, sí... però amb un petit detall: sovint, mentre els altres corrien rere la pilota, ell es distreia perseguint la seva ombra, com si fos en Peter Pan. Això als sis anys podia semblar poca cosa, però els nostres pares hi van veure una llavor. I així va començar tot, al carrer Saclosa, davant d’una porta de color lila que, per a nosaltres, és gairebé màgica: l’estudi de teatre de la Mireia Cirera. Esperava amb ànsia els dimarts a la tarda per poder imaginar que era un astronauta, un cavaller, un nàufrag en una illa deserta, o un pirata".
Els anys a MTM
"Més tard, el 2012, el Jan va descobrir el Teatre Musical a l’Escola de Fonollosa; li encantava. Molta gent hauria donat per fet que havia d’anar a buscar una escola a Barcelona per donar pas a aquesta nova passió: ‘Manresa és una ciutat petita, no trobarà cap escola, que vagi a la gran ciutat, hi haurà moltes més opcions’... Doncs aquell mateix any, al carrer Fonollar, l’escola Manresa Teatre Musical va obrir portes i el va acompanyar durant sis anys a desenvolupar la seva passió, que a dia d’avui és el seu ofici. Aquells anys a l’MTM el Jan va créixer com a artista, però sobretot com a persona, i hi va trobar l’entorn idíl·lic per desenvolupar el seu somni. I no només això, va tenir l’oportunitat de representar grans musicals al Teatre Conservatori, va poder interpretar el personatge de Christian de Moulin Rouge al Teatre Kursaal, i representar el musical Grease també al Kursaal, una obra que només tres anys més tard va estrenar a Madrid al circuit professional. Gràcies, Manresa Teatre Musical per ser molt més que una escola. Gràcies per ser refugi, trampolí i casa".
"Tornem al Teatre Kursaal, perquè el Jan també hi guarda un dels records més bonics de la seva vida. L’any 2013 va debutar professionalment al musical Sonrisas y Lágrimas, al Teatre Tívoli de Barcelona. Va ser un moment molt especial… Però res comparat amb el que vindria després. Quan el musical va arribar a Manresa -una fita, tenint en compte que poques ciutats poden dir que acullen els grans musicals de l’Estat- el Jan va tenir l’oportunitat de trepitjar l’escenari del Kursaal com a un jovenet actor, davant de la seva família, dels amics, i de tota una ciutat que sempre li havia donat suport. Aquell dia, el somni es va fer doblement realitat: per l’ofici i per l’arrel".
El Jan també havia tingut un grup de música: Els Rostolls -potser a algú d’aquí us sonen. Hem de reconèixer que, vist amb perspectiva i després de revisar alguns vídeos antics), tenien la seva gràcia, però tampoc no eren precisament la reencarnació de Sopa de Cabra. Tot i això, a Manresa, Els Rostolls van trobar una ciutat que hi creia. Van trobar el seu lloc, sobretot al Voilà, al carrer del Cós, que es va convertir en una mena de segona casa. Allà, la Nit de Reis, ells sempre els rebien amb els braços oberts per fer un concert que, amb el temps, va acabar sent tradició".
"També van tenir la sort de tocar a llocs com l’Stroika o el Silenci, però, sens dubte, el gran dia va ser quan van pujar a l’escenari de la Festa Major, al Jardí del Casino, on no cabia ni una agulla. Avui, Els Rostolls ja no toquen, però en queda el record. I queda el fet que quatre joves del Bages van tenir un grup de música, i una ciutat al darrere que els feia costat i els feia sentir grans".
Agraïment a la premsa local
"I en tots aquests passos que anàvem fent, sempre ens hem trobat acompanyats per la premsa comarcal. Des d’aquí us donem les gràcies per creure en els projectes joves i donar-los veu. Sense altaveus com el vostre, moltes iniciatives de la Catalunya central no tindrien l’impuls. Heu contribuït a donar visibilitat al que fem i al que som. I també, tot sigui dit, gràcies per donar feina a les nostres iaies, que han pogut fer un bon recull de retalls de diari que ara ja formen part de la nostra col·lecció familiar. Sense vosaltres no tindríem aquesta hemeroteca casolana".
El primer petó
"Us hem explicat una mica on comencen les nostres carreres, però a la vida no tot és la feina i els somnis. De fet, sovint allò que ens configura més profundament no és cap èxit ni cap reconeixement públic, sinó els vincles que teixim pel camí: les primeres amistats i els primers amors són pedres fonamentals en la construcció de qui som. No són només records bonics: són moments que ens ensenyen a estimar, a confiar, a perdre i a créixer. Ens deixen empremta. Ens acompanyen per sempre. Recordo el Jan de quinze anys, una mica nerviós, demanant als nostres pares que el portessin a Manresa per fer un suposat treball de classe. Un treball que, espòiler, no existia. La tarda la va passar al passeig del Riu, assegut durant hores en un dels bancs que miren cap al Cardener, parlant amb el seu primer amor. Converses llargues, plenes de silencis incòmodes i de mirades que ho deien tot. Moments senzills, però immensos. Intents de posar nom a emocions que encara no sabíem ben bé com gestionar. Aquells bancs han escoltat moltes històries com aquesta, segurament… però per al Jan, aquell va ser el dia del seu primer petó. Quan va tornar al cotxe, el pare, que l’esperava pacientment al carrer del Bruc, va posar, sense dir res, We Are the Champions de Queen. Un himne de celebració que, en aquell moment, ho deia tot sense necessitat de preguntes. Tots sabíem que el treball havia estat una excusa dolça. I què? De vegades, les millors històries neixen de les millors mentides".
La festa major
"I després hi ha les primeres Festes Majors. Aquells dies en què la ciutat es transforma i tot sembla possible. El Jan, entusiasmat, va convidar dos amics de Barcelona perquè vinguessin a Manresa en el seu màxim esplendor. I no van quedar decebuts. Encara avui recorden el famós moment d’arrencada de samarretes el darrer dia a la plaça de l’Ajuntament, envoltats de música, colors i una energia que només Manresa sap generar".
"La cosa va anar a més. L’any següent, després de sentir tantes històries i veure tantes fotos, els amics es van posar gelosos. I el Jan es va veure obligat a ampliar la comitiva: vuit amigues i amics que es van sumar a la festa. Tots coincideixen encara avui que poques vegades s’ho han passat tan bé. I encara, quan s’ajunten, canten la cançó del Correfoc com si tornessin a tenir setze anys".
Manresa al mapa
"Amb el temps, el Jan va començar a fer camí amb la seva feina, i va participar en diversos rodatges, sobretot en produccions fetes a Madrid. I sempre, invariablement, li pregunten d’on és, sorpresos pel seu accent del Bages. Al principi, quan responia ‘de Manresa’, pensava que no sabrien ni situar-ho al mapa. Però la realitat el va sorprendre: tots coneixien la ciutat. I no només això, molts hi havien treballat. Perquè sí, Manresa s’ha convertit en un escenari rellevant dins del món del cinema. Grans produccions d’aquí i de fora venen a rodar-hi, i la ciutat ja no és només un lloc per visitar, també és un lloc per filmar. I això, a algú que estima tant el cinema, li omple el cor d’orgull".
«Ara que ja us hem explicat on neixen les nostres carreres, volem dir-vos que no ho hem fet per alimentar el nostre ego ni per fer un repàs d’allò que hem anat aconseguint al llarg dels anys. Tampoc és un exercici de nostàlgia ni un intent que ens conegueu més. Ho hem fet perquè creiem fermament que darrere de qualsevol trajectòria, per petita o gran que sigui, hi ha sempre un punt d’origen. I el nostre punt de partida és aquí. Ho hem compartit amb vosaltres perquè ens sentim profundament afortunats d’haver crescut en una ciutat com Manresa. Perquè sí, és cert que per tirar endavant segons quins somnis, molts hem de marxar. Hem de buscar oportunitats més enllà dels límits de la nostra ciutat. Però això no vol dir que ens desarrelem, ni que oblidem d’on venim. Al contrari: els somnis, per molt lluny que arribin, necessiten néixer en algun lloc. I aquest orgull ve també amb un compromís: el de no oblidar mai d’on venim, el de tornar sempre que puguem i el de fer servir allò que aprenem fora per seguir construint aquí, amb vosaltres, una ciutat viva, acollidora i valenta".
«Per tot això, gràcies Manresa. Per ser la nostra primera escena, el primer aplaudiment, la primera empenta. Gràcies per fer-nos sentir que aquí, els somnis no només neixen… aquí es cuiden, es respecten i es fan créixer. I això, amics i amigues, no té preu. I és que Manresa té moltes coses positives. Mil i una. Potser és coneguda pel bàsquet, per Sant Ignasi de Loiola, pel misteri de la Llum, per la FUB o pel Museu del Barroc. Però, per sobre de tot, Manresa se sosté per la seva gent. La gent que, any rere any, fa el miracle de mantenir l’equip a l’ACB. La mateixa gent que organitza, que impulsa, que treballa a la Universitat. Aquell estudiant que arriba aquí una mica perdut i acaba trobant el seu lloc gràcies a alguna de les moltes activitats que organitzen les entitats de la ciutat".
Les entitats culturals
"I aquí no podem deixar de parlar de les entitats culturals, autèntic motor de la vida manresana. Associacions, companyies, colles, agrupacions de tota mena que porten dècades, algunes més d’un segle!, sembrant cultura, creant comunitat i mantenint viva la flama de la identitat local".
«Si la comparem amb les grans capitals, Manresa no és una ciutat gran. Manresa és gran perquè està feta de persones compromeses, apassionades i generoses. Perquè l’activitat no s’atura, i la il·lusió es transmet de generació en generació. Tots i cadascun de vosaltres, tant els que ens acompanyeu al Saló de Sessions com a la Sala de les Columnes, com els que ens seguiu per streaming, o els que esteu en el vostre dia a dia, sou una peça clau d’aquest engranatge que fa possible la ciutat".
"Perquè qui dona vida a les ciutats és, sempre, la seva gent. I ara és moment de celebrar-ho. De seure als bars, sortir a les places o als carrers, de retrobar-nos i tornar a connectar. De viure intensament aquests dies. Perquè això és una Festa Major: un regal col·lectiu. I a Manresa, aquest regal el fem i el vivim entre tots. Així que sortim al carrer, omplim-lo de somriures, de danses, de música i d’orgull. Celebrem qui som i d’on venim. Fem que aquesta Festa Major sigui, com cada any, única, nostra i inoblidable".
"Bona Festa Major, Manresa!"
