Els actes nocturns de la Festa Major de Manresa tindran punts lila, de consum i àngels de nit
Manresa
La campanya Per Festa Major, estima la nit!, de l’Ajuntament de Manresa, proposa tres iniciatives que vetllaran per la informació, l’atenció i la prevenció durant els actes nocturns de la Festa Major de Manresa. El Punt Lila, és un espai d’informació, atenció, prevenció i acompanyament davant d’agressions sexistes i LGTBI-fòbiques. El Punt de Consums, serà la carpa d’informació sobre consum de substàncies i riscos associats. I per últim, els Àngels de la Nit, un grup itinerant de joves formats per fomentar conductes saludables i lliures de sexisme en espais de festa.
