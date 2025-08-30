Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prevenció

Els actes nocturns de la Festa Major de Manresa tindran punts lila, de consum i àngels de nit

Els actes nocturns de la Festa Major de Manresa tindran punts lila, de consum i àngels de nit

Els actes nocturns de la Festa Major de Manresa tindran punts lila, de consum i àngels de nit / Arxiu | Oscar Bayona

Redacció

Manresa

La campanya Per Festa Major, estima la nit!, de l’Ajuntament de Manresa, proposa tres iniciatives que vetllaran per la informació, l’atenció i la prevenció durant els actes nocturns de la Festa Major de Manresa. El Punt Lila, és un espai d’informació, atenció, prevenció i acompanyament davant d’agressions sexistes i LGTBI-fòbiques. El Punt de Consums, serà la carpa d’informació sobre consum de substàncies i riscos associats. I per últim, els Àngels de la Nit, un grup itinerant de joves formats per fomentar conductes saludables i lliures de sexisme en espais de festa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents