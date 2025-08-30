“Els del pis” guanyen el concurs de paelles de la FMA amb un arròs de muntanya
Aquest dissabte al migdia ha tingut lloc un dels actes més populars de la Festa Major Alternativa de Manresa: el vermut i el concurs de paelles, on han participat 54 grups
El parc de la Seu de Manresa ha acollit aquest dissabte al migdia el vermut i concurs de paelles de la Festa Major Alternativa, on cada any participen més grups. Enguany han tornat a batre el rècord, amb 54 grups inscrits. En total, s'han cuinat 65 paelles.
A mesura que avançaven les hores, el parc s’anava omplint de colles, famílies i grups d’amics. Mentre les primeres copes de vermut ja corrien de mà en mà, les colles anaven plantant carpes i desplegant cadires, taules i neveres. La gespa, enguany més verda que els anys anteriors, ajudava a crear un ambient còmode. I és que, com recordava en Riki, un dels veterans de l’organització del vermut, la situació havia estat molt diferent fa poc temps. “A causa de la sequera, el terra estava bastant rostit. Per sort, enguany la cosa ha millorat”.
En Riki sap de què parla. És un dels qui va donar vida al concurs de paelles quan tot just començava, fa uns quants anys, quan eren un grup de joves que volien ampliar les activitats de l’Alternativa. Ara, el relleu ja l’han pres els més joves. “L’acte està bastant consolidat i, aquest any, fins i tot hi havia gent esperant per agafar lloc des de primera hora del matí”, deia satisfet.
Un ambient familiar
L’esperit del vermut i de la paellada es defineix, sobretot, per la seva vocació de trobada intergeneracional. Entre les colles participants hi ha grups de joves que viuen la seva primera FMA i famílies que hi van des de fa dècades. És el cas de Laura Perostes, de la colla dels Tarats. Ella, la seva filla i el seu grup explicaven que ja hi participaven quan tenien 15 anys, i que ara, anys després, repeteixen l’experiència amb els fills.
També hi ha qui s’hi va acostar només a fer el vermut. El Marc, de Sant Fruitós, explicava que “el lloc convida molt. Cada any, quan som aquí pensem que l’any que ve podríem muntar alguna cosa”. Hi afegia que “l’ambient és molt familiar, és de les activitats de la FMA que es pot viure en família”.
Més colles que l’any passat
Cap a les 2 del migdia, les paelles ja estaven a punt. En total, se'n van fer unes 65 de les quals 54 es van inscriure al concurs. Les paelles s’havien de presentar a aquesta hora, i qui anés amb retard, hauria de participar al concurs de la “paella ressacosa”, on guanya “l’arròs més potxo”, tal com feia constar la Núria, de la colla Canyerus. De la categoria d’arròs del bo va guanyar la colla Els del pis, i de la categoria de l’arròs més ‘potxo’, la colla Kapellades + Bascos.
Entre els grups participants, destacava la colla dels Canyerus, formada per una trentena d’amics. La seva paella d’aquest any era d’arròs negre, però el que cridava més l’atenció era la samarreta col·lectiva amb la frase del Josep López, de Plats Bruts: “És una mica fort, però s’ha d’anar canyeru!”.
El jurat estava format per tres persones que coneixen bé la cuina i el territori: un representant de Cal Fusteret, un altre del restaurant manresà L’Abismal, i en Genís, que aquest any s’estrenava com a jutge del certamen. El Martí, també dels Canyerus i alhora un dels organitzadors, deixava anar una advertència en clau d’humor al jurat, “no us deixeu sobornar. Us tiraran diners, us oferiran vi… però no us deixeu sobornar!”.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra