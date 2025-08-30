Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest diumenge 31 d'agost?

L'obra d'En Peyu, la visita a la Torre Lluvià i el concert de Doctor Prats, entre les activitats més destacades que es faran avui a la capital del Bages

Doctor Prats durant un concert

Doctor Prats durant un concert / Arxiu / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

La Festa Major de Manresa 2025 continua amb una nova jornada plena d’activitats per a totes les edats. Aquest diumenge, 31 d'agost, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per avui per hores i ubicacions.

Diumenge, 31 d’agost

08:00 – Sortida de Casa Caritat Toc de Matinades (Casa Caritat)

10:00 – Torneig de futbol interclubs Festa Major (Camp Municipal MionPuigberenguer)

10:45 – Seguici de la Festa Major (De la plaça Major a la Seu)

11:00 – Diada castellera de Festa Major (La Plana de l’Om)

11:00 – Visita a la torre Lluvià (Torre Lluvià)

11:00 – Missa solemne (Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)

16:00 – 3x3 bàsquet de Festa Major Finals (Plaça Neus Català i Pallejà)

17:30 – Cercavila del Pubillatge (Inici al carrer Talamanca)

17:30 – “L’avi Tonet” (Teatre Conservatori)

18:00 – En Peyu “La niña bonita” (Kursaal, Sala Gran)

18:00 – Taller d’insectes animats (Infoséquia al Parc de l’Agulla)

18:00 – Actuació de la Casa de Andalucía (Plaça Major)

18:00 – Zona de jocs infantils (Parc de l’Agulla)

18:00 – Festival Microscopies (Parc del Cardener)

18:30 – Acte de comiat i proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa (Plaça Sant Domènec)

19:00 – Festa Holi (Jardins del Casino)

21:00 – En Peyu “La niña bonita” (Kursaal, Sala Gran)

21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)

22:00 – Castell de focs (Parc de l’Agulla)

22:30 – Espectacle de Dansa d’Arrel (Plaça Major)

23:30 – 80 Principales (L80P) (Plaça Sant Domènec)

23:30 – Doctor Prats i DJ Arzzett (Carrer Sallent)

Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.

