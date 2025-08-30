Flashy Ice Cream promet als seus fans ser "Sempre Joves"
El grup sabadellenc va ser el primer dels tres concerts que es faran al carrer Sallent aquest cap de setmana, avui és el torn de Els Catarres i demà, de Doctor Prats
El carrer Sallent de Manresa es va omplir aquest divendres a la nit de ritmes urbans i d’una energia juvenil desbordant. L’actuació de Flashy Ice Cream va ser la prèvia de la III Cocotown Party i va convertir el carrer en una pista de ball. L’ambient, al principi dispers, es va anar transformant gràcies a la música del discjòquei anterior, que va fer avançar els adolescents cap al centre de l’espai mentre els pares que els acompanyaven quedaven a les voreres, marcant així el perímetre del concert.
El duet format per Pol Giancana i Sneaky Flex va aparèixer sobre l’escenari amb una entrada triomfal, arrencant el concert amb Sempre Joves, el tema que dona nom al disc estrenat enguany. La seva posada en escena, festiva i fresca, va fer créixer el ritme del concert a mesura que desgranaven els temes del seu àlbum 2025. En un dels moments més destacats del principi de la nit, i per animar encara més el jovent, un dels cantants, ab el micròfon amunt va cridar: “Flashy portem el català pel món, tu saps!”.
Durant una mica més d’una hora, Flashy Ice Cream va demostrar per què s’han consolidat com un dels referents de la música urbana en català. La seva fusió de trap, rap i dancehall va connectar amb un públic majoritàriament adolescent que cantava i ballava cada tornada. Sobretot, les més virals les xarxes.
No obstant l’ambient festiu i juvenil, entre el públic, mares i pares observaven des de la distància la multitud de joves de diverses edats que s’aplegaven al mig de l’espai. Maite Ferrer, veïna de Manresa que havia vingut amb tres mares més per acompanyar les filles, explicava que els feia “una mica de por deixar a les nostres filles en aquest ambient”, i la seva amiga Laia Rovira hi coincidia. Rovira feia temps que no s’apropava a la festa major de la ciutat, tot i viure-hi, i reconeixia que l'avinguda dels Dolors hi ha un ambient "molt canviat de com el recordava”.
El concert va tancar amb una foto final amb els assistents, un gest per segellar la Festa Major de Manresa al seu carret. La nit era jove, i Flashy ja avança a la seva cançó que ho serem “jugant a petanca amb el xandall Adidas” i també “ballant fins a les tantes la Gasolina”.
