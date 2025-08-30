Un home apunyala i llança la seva dona pel balcó en plena Festa Major de Manresa
L'individu ha estat detingut aquest matí, hores després dels fets, per un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa
La dona, que no es tem per la seva vida, ha estat evacuada a l'hospital amb ferides de caracter greu
Un home de 35 anys ha estat detingut el matí d'aquest dissabte, en plena Festa Major de Manresa, per haver apunyalat i llençat des de la finestra del domicili que compartien, a la plaça de Sant Ignasi. A conseqüència de l'agressió i la caiguda, la víctima de violència de gènere ha acabat amb ferides greus i ha hagut de ser evacuada a l'hospital Sant Joan de Déu, tot i que no es tem per la seva vida. L'home, que tenia diversos antecedents previs i una ordre d'allunyament respecte a ella, ha estat detingut per un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.
El greu episodi de violència ha tingut lloc aquesta matinada, pels volts de 3/4 de 6, quan la dona ha estat precipitada amb força pel seu marit des d'un primer pis. Els cossos de seguretat s'han mobilitzat immediatament, entre ells, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En arribat, s'han adonat que, a banda de les ferides produïdes per la caiguda, també presentava d'altres que responien a una agressió prèvia: un apunyalament amb arma blanca.
La dona, com ha avançat NacióManresa, ha estat traslladada ràpidament a l'hospital Sant Joan de Déu en estat greu, però els cossos de seguretat assenyalen que "no es tem per la seva vida".
En confirmar que l'home havia abandonat el lloc dels fets després del greu incident, els Mossos han iniciat la seva cerca per la ciutat. La seva detenció s'ha efectuat poc més d'una hora més tard, cap a les 7 h del matí, quan l'han localitzat en una benzinera de la capital del Bages. Com asseguren fonts de la policia catalana, l'home no s'hauria donat a la fuga després d'agredir la seva dona.
Des de llavors, l'home de 35 anys es troba sota custòdia policial a l'espera de passar a disposició judicial. Previsiblement, ho farà aquest diumenge, com apunten les primeres informacions.
Aquest greu incident ha coincidit amb la Festa Major de Manresa, que va començar el passat dijous dia 28 d'agost i s'allargarà fins a aquest dilluns.
