La III Cocotown party tanca la primera nit de festa al carrer Sallent
Després del concert de Flashy Ice Cream, el DJ santfruitosenc Arzzett va fer ballar generacions senceres amb reggaeton, techno, clàssics dels 2000 i anteriors
Després del grup de música urbana en català, Flashy Ice Cream, el carrer Sallent de Manresa seguia sent un formiguer d’energia juvenil amb la celebració de la III Cocotown Party, una de les cites més esperades del calendari. Després del concert del grup sabadellenc, que ja havia encès els ànims del públic amb el seu rap fresc i festiu, la temperatura va pujar encara més amb l’arribada a l’escenari del santfruitosenc DJ Arzzett, resident de la discoteca manresana WOW Club.
A 2/4 d’1 de la matinada, l’Arzzett va començar a desplegar els seus temes i mashups davant d’una cruïlla plena de punta a punta. Gairebé a la una, quan l’ambient ja bullía i amb l’olor típica d’una festa d’aquesta magnitud, va ressonar un dels seus crits més populars, “i voti, i voti, i voti voti voti!”. La resposta va ser instantània: els joves saltaven al ritme de la música: techno, reggaeton, però també clàssics que feien ballar fins i tot els pares.
Un dels moments més àlgids va arribar amb la clàssica de Nena Daconte, del 2008 “Tenía tanto que darte”, que va unir generacions. Quan va arribar el torn del tornada, el DJ va apagar el volum i va deixar que fos el públic qui cantés a ple pulmó.
Cançons que ara ja no sonen tant a discoteques, però que el públic encara recorda van fer animar a més jovent. Del 2018 amb “Amorfoda”, de Bad Bunny, que continua excitant i fent vibrar tant els més fidels del reggaeton com les noves generacions. Fins i tot, tres nenes de menys de 10 anys que seien en una vorera se la sabien.
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis