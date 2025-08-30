La imatgeria i l'esperit festiu inunden Manresa amb la cercavila popular
Prop d'una quinzena d'entitats del teixit cultural manresà han desfilat pels principals carrers de la ciutat omplint de festa i alegria cada racó
La Tronada ha estat encesa pels pregoners d'enguany, els germans i actors manresans Marc i Jan Buxaderas, l'alcalde Marc Aloy i la regidora Tània Infante
Són sons i olors inconfusibles, indicatius que Manresa està de festa major. L'estrèpit dels trabucaires, l'olor de pólvora, els ritmes dels grups de batucada i l'esperit festiu de la imatgeria popular manresana han omplert de vida el centre de la ciutat durant la cercavila d'aquest dissabte. Després de la tradicional Tronada que ha tintat amb un dens fum la plaça Major, gegants, trabucaires, castellers, grallers, dansaires, la Pubilla i l'Hereu de Manresa, Tabalons, Diablons, Dracs i Tabalers han desfilat pels principals carrers de la capital.
Com és tradició, la cercavila popular ha estat precedida per la Tronada manresana. La seva encesa ha anat a càrrec dels pregoners d'enguany, els germans i actors manresans Marc i Jan Buxaderas, i l'han fet acompanyats de l'alcalde Marc Aloy i la regidora de Cultura Tània Infante. El so estrident dels petards i el dens fum blanc que deixaven anar mentre esclataven han omplert de seguida la plaça Major, fent, fins i tot, que molts dels assistents es tapessin les orelles i s'apartessin més enllà de les tanques davant la impressió que feia l'escena.
Tot seguit, la imatgeria manresana, amb algunes colles convidades, i altres entitats del teixit cultural de la ciutat han començat a desfilar amb gran ànsia des de la plaça Major, posant el llistó de la festa ben alt. Algunes agrupacions, com la colla castellera Tirallongues, ha aprofitat per a fer un primer tastet i han aixecat una columna de quatre que ha fet esclatar la plaça en aplaudiments.
La desfilada ha anat avançant cap a un passeig de Pere III amb les terrasses dels bars i establiments plenes d'assistents que no han dubtat a unir-se a la festa. En aquest punt de la ciutat és on ha tingut lloc un dels punts àlgids de la desfilada, quan el Coll Llarg, el drac que ben encuriosit s'ha apropat a un munt d'infants al llarg del recorregut, ha entrat a l'interior de la Xixonenca, fent palès que les bèsties també necessiten un refrigeri de tant en tant.
En acabat el llarg recorregut de la cercavila, la quinzena d'entitats s'han tornat a reunir a la plaça Major, on ha tingut lloc una ballada conjunta amb tots els participants. Un molt bon final per un acte que ha arrencat somriures, cares de sorpresa i, fins i tot, algun moviment de malucs a tots els presents.
A la cercavila hi han pres part la colla castellera Tirallongues de Manresa i els seus grallers, els Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans, a més dels Trabucaires de Gràcia i l’Antiga Colla de Sabadell. També han desfilat membres de l’escola del Casal Cultural Dansaires Manresans i de la Asociación Folklórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos, provinents de Màlaga, mentre que la representació institucional ha estat donada per la presència de la Pubilla i l’Hereu de Manresa del 2024.
En el seguici geganter, hi han pres part els Geganters i Grallers del Poble Nou, els Geganters del Xup, els Gegants del carrer Viserta de Monistrol de Montserrat (la colla convidada d’enguany) i la Colla de Geganters i Grallers de Manresa. L'acte ha estat amenitzat per l'acompanyament dels Tabalons i Diablons de Xàldiga, que han acompanyat la bèstia de foc la Tremenda, i els Tabalers de la mateixa entitat.
