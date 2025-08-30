Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Manresa aplica més mesures correctores als concerts de la FMA

Enguany s’ha cobert l’escenari a Puigmercadal i s’empra un sistema per millorar l’audició de les actuacions pel públic que queda més endarrere

Concert de l’Orquestra Alternativa en la primera nit de música de l’Alternativa a Puigmercadal, dijous

Concert de l’Orquestra Alternativa en la primera nit de música de l’Alternativa a Puigmercadal, dijous / Oscar Bayona

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Els concerts de la Festa Major Alternativa (FMA) no s’han mogut de Puigmercadal, tot i la denúncia de veïns de cal Jorba perquè en marxin. L’Ajuntament de Manresa ha informat que hi ha mantingut les mesures que va aplicar l’any passat per minimitzar les molèsties sonores al veïnat, a les quals n’ha afegit dues de noves, estrenades aquest dijous, primera nit de concerts.

Actuació de l'Orquestra de l'Alternativa, una novetat d'aquesta festa major

Actuació de l'Orquestra de l'Alternativa, una novetat d'aquesta festa major / Oscar Bayona

Per una banda, s’ha cobert l’escenari i, per l’altra, es fa servir un sistema (delay), que també s’utilitza en els concerts al carrer de Sallent, que consisteix a posar altaveus a mitja pista on hi ha el públic perquè el que queda més enrere escolti bé la música.

Demanada sobre la qualitat del so a la plaça, que era un tema que amoïnava, l’organització de la FMA no s’ha manifestat.

Aspecte de la plaça del Mercat la nit de dijous

Aspecte de la plaça del Mercat la nit de dijous / Oscar Bayona

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents