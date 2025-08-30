L’Ajuntament de Manresa aplica més mesures correctores als concerts de la FMA
Enguany s’ha cobert l’escenari a Puigmercadal i s’empra un sistema per millorar l’audició de les actuacions pel públic que queda més endarrere
Els concerts de la Festa Major Alternativa (FMA) no s’han mogut de Puigmercadal, tot i la denúncia de veïns de cal Jorba perquè en marxin. L’Ajuntament de Manresa ha informat que hi ha mantingut les mesures que va aplicar l’any passat per minimitzar les molèsties sonores al veïnat, a les quals n’ha afegit dues de noves, estrenades aquest dijous, primera nit de concerts.
Per una banda, s’ha cobert l’escenari i, per l’altra, es fa servir un sistema (delay), que també s’utilitza en els concerts al carrer de Sallent, que consisteix a posar altaveus a mitja pista on hi ha el públic perquè el que queda més enrere escolti bé la música.
Demanada sobre la qualitat del so a la plaça, que era un tema que amoïnava, l’organització de la FMA no s’ha manifestat.
