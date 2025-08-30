El negoci Express Super de la carretera de Vic de Manresa haurà de tancar a les 10 acabada la festa major
L'Ajuntament va determinar que a l'estiu hauria d'abaixar la persiana a les 10 i a l'hivern a les 9, després de les reiterades queixes dels veïns de l'entorn per les greus molèsties que causen clients que hi compren alcohol
Passada la Festa Major de Manresa, el supermercat de la carretera de Vic Express Super haurà de tancar a les 10 de la nit. El negoci ven alcohol, la qual cosa genera greus problemes als veïns de l’entorn causats per les persones que en compren a la nit i matinada. Els veïns fa tres anys que es queixen de «sorolls nocturns, aldarulls, baralles, gent borratxa cridant, cotxes aparcats davant de la botiga amb la música a tot volum, brutícia al carrer i obstruccions en les entrades dels habitatges».
Malgrat que el maig de fa dos anys, com a resultat de les denúncies dels veïns, l’Ajuntament va establir la restricció de la venda d’alcohol dels establiments comercials de la ciutat a partir de les 11 de la nit, inclosos els que tenen excepcionalitats horàries, els problemes no es van acabar.
El passat 13 d’agost, el consistori va comunicar al negoci que hauria de tancar a partir de les 10 de la nit, en horari d’estiu, i a partir de les 9 del vespre, en horari d’hivern. La decisió la va prendre pels «reiterats incompliments de l’establiment, que han ocasionat problemes de convivència i ordre públic, creant un clar malestar al barri».
Al·legacions denegades
La reducció horària es va informar aleshores que es faria efectiva transcorregut el termini de deu dies hàbils posteriors a la notificació, un termini que tenia la consideració de període d’audiència per tal que el negoci pogués presentar al·legacions, com així va fer. Segons informació dels veïns, l'Ajuntament, que ja ha comunicat el nou horari a la Generalitat, les va denegar, de manera que ara la resolució ja és ferma. Finalment, entrarà en vigor passada la festa major. Afegeixen que la Policia Local ja està informada que ha de controlar i fer complir el nou horari de tancar a les 10 del vespre a l’estiu i a les 9 la resta de mesos.
