Piruetes i música roquera marquen els ritmes del centre de la ciutat
El circ contemporani Entre Nous i la 16a trobada de bateries omplen els Jardins del Casino i la plaça Sant Domènec en una tarda de públic multitudinari i ambient festiu
Manresa ha viscut un dissabte a la tarda de festa major marcat pel so de les baquetes i l’emoció de les acrobàcies. El centre de la ciutat s’ha omplert de públic en dos escenaris que, a la mateixa hora, han concentrat centenars de persones: els Jardins del Casino i la plaça Sant Domènec.
Als Jardins del Casino, el circ contemporani Entre Nous ha atret una multitud fins al punt que moltes persones s’han quedat sense cadira. La mascota de la festa major, el picapoll, ha entretingut famílies i infants mentre els acròbates han començat a escalfar davant d’un aforament de més de 600 persones. L’espectacle ha fusionat música en directe i tècnica aèria amb el triple màstil, una estructura poc habitual en el circ tradicional. El Matías, un dels acròbates, ha iniciat l’actuació amb una guitarra a les mans, posant melodia a l’ambient. Mentrestant, una companya ha començat a enfilar-se amb agilitat per un dels màstils i, un cop a dalt, ha desplegat un gest inesperat: ha llançat diversos avions de paper que han planat sobre el públic i han fet volar la mirada dels més petits. Un avi que acompanyava a la seva neta, dret entre la gentada, li ha assenyalat com la noia escalava el pal “com si fos fàcil”. Els tres nois i la noia de la companyia han pujat i baixat pels pals amb salts, tombarelles i cantant una cançó que ha captivat el públic menut.
Tremolor a Sant Domènec
A l’altra banda de la carretera de Vic, a la plaça Sant Domènec, una de les cites més consolidades de la festa: la 16a trobada de bateries de Manresa que ha fet tremolar el terra amb gairebé una quarantena de percussionistes. Ernest Larroya, organitzador i presentador del concert, ha ballat, ha dirigit i ha animat els músics i el públic amb entusiasme i humor.
Des del mig del passeig Pere III ja s’escoltava el batec dels tambors i plats. Els que prenien un refresc a les terrasses del quiosc del Quimet o de la Xixonenca també han pogut gaudir de l’espectacle sense necessitat de moure’s. Des de mig passeig Pere III s’han escoltat els primers compassos de Rolling in the deep, d’Adele, que han fet arrencar els aplaudiments d’un públic molt variat. També han sonat temes de Rihanna, Maroon 5 i altres clàssics del rock and roll que han fet moure els genolls a gent de totes les edats. En un moment de l’actuació, Larroya ha dit de broma que “ja s’estava acabant”, però una espectadora ha cridat emocionada “què dius?!”, i la festa ha continuat encara amb més força.
Mentre a Sant Domènec les baquetes marcaven un ritme vibrant, als Jardins del Casino els acròbates feien equilibris impossibles. Manresa ha estat, per un vespre, una ciutat on la música i el circ han caminat plegats, convertint la tarda en un espectacle col·lectiu de festa i emoció.
