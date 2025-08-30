Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
L’Ajuntament informa que no són insectes perjudicials per als humans i i que són temporals
Ha fet inspeccions per trobar el punt d’origen en zones com la Font dels Capellans i les Bases
La presència a Manresa (i a altres municipis de la comarca) d’un escarabat molt petit, de color negre i lluent que se sol posar als sostres de les cases quan entra en espais interiors, està generant preocupació entre la ciutadania. Regió7 ho ha preguntat a l’Ajuntament, que ha assegurat que són inofensius.
L’Ajuntament ha explicat que, fruit de les notificacions rebudes les darreres setmanes que en diferents zones de Manresa hi ha molta presència d’aquests escarabats negres i lluents, va traslladar una consulta a l’empresa de control de plagues amb què treballa, a la qual va fer arribar les fotos rebudes per part de la ciutadania. «Ens informen que, per les fotos, sembla un escarabat d’exterior (possiblement de la família dels Chrisomelidae) i que no són insectes perjudicials per als humans». Es poden eliminar amb l’aplicació de qualsevol insecticida. També fa saber que, tot i les molèsties que pot generar, «especialment per la quantitat, cal tenir en compte que el seu comportament és temporal».
S’estan fent inspeccions
El consistori detalla que, fruit de les queixes ciutadanes que ha rebut de diversos punts de Manresa (a l’àmbit de la Font dels Capellans i de l’avinguda de les Bases, si bé també ha estat vist en altres punts), s’estan portant a terme inspeccions en la vegetació dels espais verds municipals i de l’arbrat de la via pública de les zones afectades, però que, de moment, no s’ha pogut determinar amb certesa el punt d’origen.
Les fonts municipals informen que aquests escarabats tenen capacitat de vol i poden recórrer distàncies considerables, fet que dificulta encara més la identificació del focus exacte, que «pot trobar-se en espais de fora de la ciutat. Aquest fet, recalca, impedeix l’aplicació de mesures específiques, ja que, habitualment, aquests insectes estan associats a espècies vegetals concretes i, si es localitza la seva font és més fàcil actuar-hi».
També a Sant Fruitós de Bages
A Sant Fruitós de Bages, l’Ajuntament ha penjat a la seva web un comunicat sobre aquest mateix tema. Hi diu que «els darrers dies, els veïns han detectat un augment d’uns escarabats molt petits al municipi. Aquestes observacions van motivar que l’Ajuntament contactés amb experts, que confirmen que els escarabats són inofensius i temporals». Informa que «s’alimenten de pugons estacionaris, que han aparegut a causa de les pluges. La presència d’aquests animals contribueix al control natural de la població de pugons, que té un cicle biològic d’uns 15 dies. Segons les fonts consultades, es preveu que quan els pugons desapareguin, també disminueixi el nombre d’escarabats».
