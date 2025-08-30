Quan el teatre arriba al pregó institucional
Els germans i actors Marc i Jan Buxaderas s’encarregaran dissabte al migdia de l’acte més solemne de la festa major
Redacció
Marc Buxaderas Escolà, nascut a Manresa el 1999, és el símbol de l’humor des del respecte i la conscienciació. Jan Buxadera Escolà, nascut l’any 2000 i molt vinculat al món del teatre, és la mostra que des de ben jove es pot arribar lluny.
Per la seva trajectòria teatral i monològica, per la seva popularitat i pel que representen, els germans Buxaderas són enguany els pregoners de la Festa Major. Un dels actes més solemnes de la festivitat manresana que tindrà lloc aquest dissabte.
El gran dels germans, Marc Buxaderas, té una paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. La seva discapacitat, però, no l’hi ha impedit crear i interpretar el monòleg «Posa un discapacitat a la teva vida», on utilitza l’humor i la ironia per conscienciar sobre la realitat diària de les persones amb discapacitat.
És autèntic, sensible i sempre sap com treure un somriure a aquells qui l’escolten. Des del 2016 no ha deixat d’interpretar monòlegs. El 2023 va ser el protagonista de «Spasticity», una obra que descriu un dia qualsevol a la seva vida, abordant amb humor i realisme les situacions que afronta a causa de la seva paràlisi cerebral. També ha participat en altres projectes com «Els Àngels no tenen fills», com a actor teatral.
Jan Buxaderas Escolà és el seu germà petit. Nascut també a Manresa, va iniciar la seva formació com a actor al Teatre Musical de Manresa i posteriorment es va graduar al Recorregut de Formació de l’Aula d’Arts Escèniques.
El seu debut professional va arribar de molt jove. Concretament l’any 2013 amb el paper de Kurt al musical «Sonrisas y Lágrimas» al Teatre Tívoli de Barcelona. El 2018 va participar en la sèrie de sobretaula de TV3, «Com si fos ahir» i més tard el 2021 va fer el seu debut a Madrid, amb el musical «Grease». El 2022 va guanyar el Premio al Teatro Musical a la millor interpretació destacada masculina pel seu paper al musical «Mamma Mia!» a la Gran Via de Madrid. I per últim, el 2024 va protagonitzar la seva primera pel·lícula, «Todos los lados de la cama», pendent d’estrena
El pregó institucional que, a dues veus, protagonitzaran els germans manresans, tindrà lloc aquest dissabte 30 d’agost a 2/4 d’1 del migdia, al saló de sessions de l’Ajuntament. Un cop finalitzat, hi haurà un apunt musical de l’Orfeó Manresà.
