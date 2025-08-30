Històries del Bages - Núm. 938
Refugis antiaeris a la Manresa franquista (3)
L’Arxiu Municipal de Manresa guarda documentació de permisos d’obra amb l’habitacle exigit pel govern franquista com a dues cases del carrer Séquia o la Casa Moll. Es posava de manifest en aquells anys la manca de materials com el ferro i el formigó
El 22 de juliol de 1943 un decret de la presidència del govern franquista establia l’obligatorietat de construir un refugi antiaeri a tots els blocs d’habitatges que es construïssin a les ciutats de més de vint mil habitants de l’estat.
L’Arxiu Municipal de la ciutat guarda la documentació de permisos d’obres per edificar cases dels anys 1943 i 1944 a Manresa que exigien els plànols d’un refugi antiaeri.
El 24 de març de 1944 trobem un altre informe d’obra nova per construir una casa de planta baixa, quatre pisos i refugi a la planta baixa al carrer Séquia, cantonada amb el «Paseo Garcia Valiño». La Comissió de Foment el 22 de maig del mateix any «visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal (Josep Firmat) y con la aprobación previa de la fiscalía de la Vivienda propone a la Permanente la autorización necesaria para realizar las meritadas obras».
Es tracta d’una casa que volia aixecar al carrer Séquia, xamfrà amb el «Paseo Garcia Valiño» J.S.G segons plànols de l’arquitecte Antoni Serrahima Esteve.
El refugi amb una superfície d’uns quinze metres quadrats i una alçada de dos metres i deu centímetres estava previst per a vint-i-sis persones i, curiosament, no era al soterrani sinó a la planeta baixa i es va arribar a construir. El sostre havia de ser de formigó armat i amb una càrrega pròpia de sis-cents quilos; una sobrecàrrega del magatzem de quatre-cents quilos i una sobrecàrrega de mil dos cinquanta quilos l’esfondrament dels pisos superiors, en total la càrrega per metre quadrat es calculava del valor de 2.250 quilos.
La supressió del decret la tardor de 1944 va fer que quan es va acabar la casa a finals dels quaranta aquest espai s’utilitzés com a magatzem d’una botiga de pintures i no com a refugi segons ens comenten veïns que hi van viure i el 1998 es va enderrocar la casa.
Un altre informe d’obra nova amb data 22 d’abril de 1944 i signat per Jose Moll, fill de Maria Vall, vda. Moll «solicita permiso para construir una casa de dos plantas y dos pisos, con refugio y dos tribunas en la calle Ángel Guimerá completando el expediente con la aportación del plano refugio, requerido por las leyes vigentes sobre Defensa Pasiva».
Es tracta de la Casa Moll, als baixos de la qual hi havia l’agència de transports Moll, obra de l’arquitecte Antoni Serrahima Esteve, amb elements noucentistes a la façana.
Tot i que no es va arribar a construir, el refugi és el més complet de tots els que hem trobat. Es tractava d’un refugi amb capacitat per a 34 persones amb una avantcambra i comporta; una petita habitació «para estancia del jefe o vigilante, colocación de los aparatos de ventilación y almacén de herramientas, efectos, botiquín»; una gran sala rectangular de 10, 5 m de llarg, per 2,5 m d’ampla i 2,1 m d’alçada i una superfície de 20,5 m2 .
Al fons es preveien dos wàters i un pou. Els descendents de la família Moll no recorden cap soterrani a la casa. Una altra casa que se’ls va exigir la construcció d’un refugi va ser la presentada el 4 de setembre de 1944 a la Comissió de Foment per J., C. que volia construir un edifici de planta baixa i tres pisos al carrer Séquia.
La Comissió Permanent municipal del 4 d’octubre va donar permís per construir un edifici «de planta baja y tres pisos, con dos cuerpos salientes y refugio, en la calle nº 226 del Plano del Ensanche de la Ciudad».
Segons el plànol el refugi constava de dues sales quasi quadrades, amb lavabos i una petita habitació. El sostre era de ciment armat de vint centímetres amb ferros creuats. La manca de materials -sobretot ferro i formigó- en aquells anys es manifestava en la memòria constructiva on es pot llegir: «los elementos resistentes serán de cemento armado y la cubierta son armaduras y vigas de madera, por tanto, el límite previsto para el empleo del hierro, no será sobrepasado».
Aquesta casa -situada al primer tram del costat dret del carrer Séquia- va ser enderrocada als anys noranta per edificar un bloc d’habitatges i els veïns tampoc recorden cap refugi.
