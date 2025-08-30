Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un segon premi de la Loteria Nacional cau a Manresa

Un dels dècims premiats s'ha venut al Carrefour de l'Avinguda Alvar Aalto

L'administració del Carrefour de Manresa

L'administració del Carrefour de Manresa / arxiu

Redacció

Manresa

Manresa ha estat agraciada amb part del segon premi de la Loteria Nacional, corresponent al número 91.842, dotat amb 120.000 euros al número. Segons informa Loterías y Apuestas del Estado, un dels dècims guanyadors s’ha venut al Centre Comercial Carrefour, situat a l’Avinguda Alvar Aalto, s/n, a la capital del Bages.

Aquest premi també ha tocat en altres punts de la geografia espanyola com Albacete, Vélez Rubio (Almeria), Sant Cugat del Vallès, Ballobar (Osca), San Agustín i San Fernando (Las Palmas) i Foz (Lugo).

