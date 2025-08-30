Un segon premi de la Loteria Nacional cau a Manresa
Un dels dècims premiats s'ha venut al Carrefour de l'Avinguda Alvar Aalto
Redacció
Manresa
Manresa ha estat agraciada amb part del segon premi de la Loteria Nacional, corresponent al número 91.842, dotat amb 120.000 euros al número. Segons informa Loterías y Apuestas del Estado, un dels dècims guanyadors s’ha venut al Centre Comercial Carrefour, situat a l’Avinguda Alvar Aalto, s/n, a la capital del Bages.
Aquest premi també ha tocat en altres punts de la geografia espanyola com Albacete, Vélez Rubio (Almeria), Sant Cugat del Vallès, Ballobar (Osca), San Agustín i San Fernando (Las Palmas) i Foz (Lugo).
