La Tronada donarà el tret de sortida a la Cercavila popular
La plaça Major acollirà avui a la tarda un dels moments més esperats de la festa, amb pólvora, música i balls al carrer, seguit de la cercavila amb un ampli recorregut
La tarda d'avui concentrarà un dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Manresa: la Tronada manresana i la posterior Cercavila popular, que ompliran els carrers de la ciutat de pólvora, música i danses tradicionals. La cita començarà a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament amb la tronada a càrrec de Pirotècnia Tomàs, que donarà el tret de sortida a la desfilada festiva.
Tot seguit, la cercavila recorrerà els principals carrers de Manresa amb la participació d’una àmplia representació del teixit cultural manresà i convidats d’arreu. Hi prendran part la colla castellera Tirallongues de Manresa i els seus grallers, els Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans, a més dels Trabucaires de Gràcia i l’Antiga Colla de Sabadell. La dansa hi serà present amb l’escola del Casal Cultural Dansaires Manresans i la Asociación Folklórica Cultural Juan Navarro de Torremolinos, provinents de Màlaga, mentre que la representació institucional comptarà amb la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2024.
El seguici geganter també tindrà un paper destacat amb els Geganters i Grallers del Poble Nou, els Geganters del Xup, els Gegants del carrer Viserta de Monistrol de Montserrat (la colla convidada d’enguany) i la Colla de Geganters i Grallers de Manresa. La festa es completarà amb el ritme dels Tabalons i Diablons de Xàldiga, que acompanyaran la bèstia de foc la Tremenda, i amb els Tabalers de la mateixa entitat.
La cercavila sortirà de la plaça Major i passarà pels carrers Sant Miquel, Plana de l’Om, Born, plaça Sant Domènec, Passeig de Pere III (primer tram), plaça Neus Català Pallejà, Guimerà, Sant Joan Baptista La Salle, Infants, del Carme, plaça del Carme, Cap del Rec i tornarà al punt d’inici. L’arribada està prevista a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Major, on tindran lloc els balls populars.
L’organització recomana a les persones sensibles al soroll que es protegeixin les oïdes amb taps o cotó fluix i que es tingui especial cura amb els infants.
