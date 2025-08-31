Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut

El DJ Arzzett, que va substituir a Kevin Leal, va haver d'aturar la música diverses vegades per baralles entre els assistents de les primers files

La policia i seguretat de la festa va muntar un control policial a l'espai entre l'escenari i el públic

Control de la policia amb dron al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Control de la policia amb dron al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa / Oscar Bayona

Núria León

Manresa

El passi nocturn de DJ després del concert d'Els Catarres, celebrat la matinada de diumenge al carrer Sallent al marc de la Festa Major de Manresa, va resultar especialment mogut. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home que anava armat amb una eina metàl·lica, una pota de cabra, i amenaçava al públic assistent. Segons informa el cos policial, l'home anava espantant la gent i entre el públic hi havia molt nerviosisme i preocupació. Una vegada localitzat se li va decomissar l'estri i també una bossa plena d'eines que portava. Està detingut per un delicte de desordres públics.

La sessió de DJ, que un principi havia de fer Kevin Leal, però finalment va ser substituïda per DJ Arzzett, va haver de ser aturada diverses vegades per baralles que es produïen les primeres files. El santfruitosenc, va parar la música i encendre les llums de la pista perquè els agents poguessin muntar un cordó policial a l'espai entre l'escenari i el públic.

DJ Arzzett ha explicat a aquest diari que en els moments de més tensió ell mateix es va mantenir al marge: “Jo m’apartava de l’escenari i no volia saber-ne res”. Tot i els incidents, ha volgut posar en valor el bon ambient general de la nit i la resposta del públic: “No deixarem que un 2% ens deixi amb mal sabor de boca. Tota la resta, genial. Agraït que estic de que la gent vingui i gaudeixi d’aquesta gran Festa Major”.

