Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
La proposta de la Pirotècnia Tomàs, que ha durat un quart d’hora i que ha cremat 200 quilos de pólvora al cel de Manresa, ha tingut com a banda sonora nou temes de grups de música catalana
Més gent que «ohs!» en el Castell de Focs de la Festa Major de Manresa d'aquest diumenge a la nit al Parc de l’Agulla. La proposta de la Pirotècnia Tomàs, que ha signat la vetllada per tercer any consecutiu, ha ofert un quart d’hora de figures i colors al cel acompanyada per la música de nou temes de grups de música catalana del moment. Ha agradat, però no ha entusiasmat. Hi havia 200 quilos de pólvora.
Una gentada omplia el perímetre del llac entre l’aigua i el passeig superior des d’una bona estona abans i a la gespa hi havia repartits grupets d’amics i de famílies fent el pícnic mentre esperaven l’inici de l’espectacle.
Els venedors d’articles lluminosos (diademes, varetes...) han fet l’agost (i mai millor dit), així com les parades de cervesa, frànkfurts (molt demandats) i de coques, entre altres.
Tant abans de començar com quan ha acabat, corrues de gent han omplert la calçada que uneix el parc amb la ciutat. Hi ha qui es queixava de manca d’il·luminació en comparació amb altres anys.
El repertori
Després dels petards d’avís quan faltaven deu i cinc minuts i abans de començar, ha sonat Això no és Miami d'Els Catarres i Buhos, amb poms de diferents colors omplint el cel. Sort de tu, d’Oques Grasses, ha elevat les palmeres uns metres més amunt. Amb Valentina, de Fam, amb un ritme més tranquil, han esclatat poms amb colors combinats, i amb Serem més forts, de Miki Núñez, han arribat els primers tirabuixons. La festiva Espurna, de Figa Flawas, ha marcat l’equador, però no hi ha hagut aplaudiments. De seguida ha sonat Si ho deixéssim tot, de The Tyets, que ha omplert la nit d’un efecte de purpurina. Volcans, de Buhos, ha jugat amb el blau i vermell per fer unes figures esfèriques, i La fortuna, d’Els Catarres, ha accelerat el ritme i ha ofert més varietat de figures. La traca final, amb el repartiment més espectacular de la nit -unes boles que es feien grans, coets, palmeres, tirabuixons- l'ha posat Morigatte de Doctor Prats. Tot seguit, aplaudiments i algun crit.
Entre els assistents, varietat d’opinions. Gent, la més jove, a qui ha agradat, i altra a qui ha decebut. Qui l'ha trobat millor que l’any passat i qui ha opinat que la part final havia millorat respecte a altres edicions, però que la resta ha estat més fluixa. També hi ha qui ha sentenciat que no ha estat «ni el millor any ni el pitjor» i qui ha atribuït la sensació descafeïnada a la tria de la música.
Al Centre de Comandament Avançat instal·lat al parc no ha tingut cap atenció destacada i l’amenaça de pluja cap a les 9 del vespre ha quedat en res.
