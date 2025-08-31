Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crespó negre a la seu a Manresa del Col·legi de Periodistes pels reporters morts a Gaza

La Demarcació Catalunya Central recorda les morts arrel dels bombardeigs i de la invasió israeliana

L'entitat col·legial se suma, aquest dilluns al migdia, al minut de silenci convocat per denunciar-ho

El crespó negre a la façana de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, a la Plana de l'Om de Manresa

El crespó negre a la façana de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, a la Plana de l'Om de Manresa / G.C.

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb la seu a la Plana de l'Om de Manresa, ha penjat un crespó negre a la finestra de l'edifici per recordar els 24 reporters que ja han perdut la vida a Gaza fruit dels atacs constants de l'exèrcit israelià a la població palestina.

El crespó, fet amb un retall de roba, recorda la crítica situació que viu la professió periodística arrel dels bombardeigs i de la invasió israeliana de Gaza des de l'octubre del 2023. S'acompanya amb un cartell on posa: "A Gaza, almenys 24 periodistes assassinats".

Minut de silenci, aquest dilluns

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha donat suport a la campanya internacional coordinada per Reporters Sense Fronteres (RSF) i Avaaz, que, aquest dilluns, 1 de setembre, convoca a fer un minut de silenci, a les 12 del migdia, per denunciar els atacs sistemàtics contra periodistes a Gaza i reclamar l’accés lliure de la premsa internacional a la Franja. Una aturada que també es farà a la seu del Col·legi de Periodistes (Rambla de Catalunya, 10) així com a les seus dels mitjans de comunicació que s'hi han afegit, als qui també s'ha proposat una "apagada mediàtica" com a denúncia. 

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents