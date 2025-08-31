Els Catarres omplen per tercera vegada el carrer Sallent
La banda osonenca va fer vibrar milers de persones a Manresa amb un concert que va combinar els èxits de sempre i temes del nou disc Paracaigudistes
Els Catarres van tornar a demostrar dissabte a la nit per què són un dels plats forts de la Festa Major de Manresa. El grup osonenc va omplir de gom a gom, per tercera vegada, el carrer Sallent, ja ho havien fet el 2018 i el 2022, amb un concert que va aplegar milers de persones disposades a cantar i ballar.
L’espectacle va començar pocs minuts després de les onze amb l’Èric Vergés, un dels cantants, sortint a l’escenari i cridant un “Manresa!” que va encendre els ànims del públic. La primera cançó va ser Paracaigudistes, que dona nom al nou àlbum, i tot seguit va sonar En peu de guerra, un dels moments que més va fer vibrar els assistents. “Teniu ganes de ballar sí o no?”, va preguntar Vergés, i la resposta unànime del públic va ser un crit eufòric de “sí!”. Entre les primeres files, on hi havia joves que s’hi esperaven des de 2/4 de 10 de la nit, es van cantar a ple pulmó temes mítics com Tintin.
El concert també va deixar espai per a la reivindicació. El cantant va aturar el directe per dedicar una cançó “al país i a la seva gent” i va presentar País estrany, del nou disc. “Visca la terra!”, va cridar, i el públic va respondre “lliure!”, mentre s’estenien estelades i sonaven crits d’independència.
La part més emotiva va arribar amb Diamants, composta per en Jan Riera, que la va dedicar a la seva filla. “El primer cop que li vaig veure els ulls vaig pensar que era la cosa més bonica que veuria mai”, va explicar. Poc després, la tornada de Tokyo, del disc Postals del 2013, va convertir el carrer en un mar de llum amb les llanternes dels mòbils enlaire i va permetre saber qui era ‘catarra’ de feia quatre dies, i qui de tota la vida. A Ets part de mi, Vergés va baixar a cantar al mig del públic.
El repertori va combinar els temes nous amb els grans èxits de la seva trajectòria. Amb l’èxit més recent, No és Miami en col·laboració amb Buhos, els més petits van saltar i ballar, mentre un grup de joves encenia la primera bengala de la nit. El clímax de la nit va arribar amb Estels al vent i Fins que arribi l’alba, dos dels himnes més celebrats.
Després d’una primera acomiadada, el públic va reclamar Jenifer amb insistència. Els Catarres van respondre amb una arrencada de bateria que tothom va reconèixer de seguida, i va provocar una eufòria general. Tant, que una altra bengala va il·luminar el carrer enmig de la cançó.
El final va tenir fer recordar l’estiu del 2013 amb el tema Rock and Roll, que encara avui és sinònim de salts i energia desbordant. El comiat va sonar sobre la melodia de Un sostre fet d’estrelles. “Gràcies per venir, per cantar i per fer-nos sentir estimats. Visca Manresa i visca Catalunya lliure!”, es va despedir Vergés, abans que crits del públic posessin punt final a una la primera nit de festa del cap de setmana.
