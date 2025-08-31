Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Jardins del Casino es tenyeixen de colors amb la Holi Party

Pols de colors lila, blava, verda, rosa, groga i taronja han pintat els rostres dels més petits de casa

Busca't a les fotos del Holy Party de la Festa Major Manresa 2025 / Oscar Bayona

Clara Torradas Cura

Manresa

Aquesta tarda els Jardins del Casino s’han omplert de música i de colors amb la Holi Party. Nens i nenes, pares i mares, i altres acompanyants, tots vestit amb roba bàsica blanca o negra, i amb ulleres de natació o de sol per protegir-se els ulls, han pogut saltar i ballar mentre es tenyien les seves samarretes i el terra de l'espai amb pols de sis colors diferents: lila, blava, verda, rosa, groga i taronja.

Els sobres de colors es podien comprar en un punt de venda habilitat allà mateix i només començar els més engrescats ja no mantenien la roba neta com la portaven de casa. Un a noia sobre l'escenari feia animar la canalla i marcava el ritme dels colors. Amb les tornades de les cançons com Volcans de Buhos o La Marina està morena dels Figa Flawas els més petits llençaven tants sobres de tants colors diferents com podien. Així, petits i grans han gaudit de la tarda de festa colorida.

