Dos ferits després que els hi caigui a sobre l'acumulador d'aigua d'un aire condicionat a Manresa
Les dues persones han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu en estat lleu
Dues persones han resultat ferides després que els hi hagi caigut a sobre l'acumulador d'aigua d'un aire condicionat a l'interior del seu domicili, a l'avinguda dels Països Catalans de Manresa. L'incident ha tingut lloc aquest migdia, pels volts de les 2.20 h, quan la peça s'ha precipitat de forma sobtada. Els dos ferits han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i han estat evacuats a l'hospital Sant Joan de Déu en estat lleu.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb una sola dotació i, en mitja hora, han confirmat que la caiguda de l'acumulador d'aigua no suposava cap risc estructural per a l'immoble.
