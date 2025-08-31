Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dilluns 1 de setembre?

Un gran correfoc tancarà avui set dies de festa que acaba amb una jornada carregada d'activitats

Una edició anterior del Correfoc de Manresa

Una edició anterior del Correfoc de Manresa / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

La Festa Major de Manresa 2025 tanca avui set dies de festa a la capital del Bages. Aquest dilluns, 1 de setembre, la ciutat s’omple de cultura, música, tradicions i espectacles per viure intensament la festa. Consulta aquí tots els actes programats per hores i ubicacions.

Dilluns, 1 de setembre

El més destacat: Últim dia de la Festa Major de Manresa per gaudir dels museus, activitats infantils i un gran correfoc per tancar la festa.

  • 10:00 – Portes obertes Museu de l’Aigua i Tèxtil
  • 10:00 – Portes obertes Museu del Barroc
  • 10:00 – Portes obertes Museu Petit (Museu de Manresa)
  • 10:00 – Rebel·lió al museu (Museu de Manresa)
  • 10:00 – Creativitat familiar (Museu del Barroc)
  • 10:00 – Portes obertes Carrer del Balç
  • 11:00 – Missa conventual (Basílica de la Seu)
  • 11:00 – Escacs al Passeig (Passeig de Pere III)
  • 17:30 – “Nina i el secret de l’eriçó” (Auditori Plana de l’Om)
  • 18:00 – Taller de Sardanes (Passeig de Pere III)
  • 18:00 – Ballada de country i linedance (Plaça Neus Català)
  • 18:00 – Los Sirex (Teatre Kursaal)
  • 19:00 – Inauguració exposició dones a la muntanya (Sala Plana de l’Om)
  • 19:00 – La nit del Canet kids (Plaça Sant Domènec)
  • 19:00 – Sardanes al Cor de Catalunya (Passeig de Pere III)
  • 21:00 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
  • 21:30 – Correfoc (Plaça Major)
  • 00:30 – Ball del Correfoc amb Banda Neon i DJ Rutxo (Plaça Major)

Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025.

