Festa Major de Manresa: Orgull manresà en el pregó a dues veus
El discurs dels actors manresans Marc i Jan Buxaderas Escolà, ahir, va emocionar, divertir i omplir d’autoestima els assistents en el pregó de la festa major més seguit de tota la història
L’alcalde Marc Aloy hi va recordar l’activista veïnal Víctor Feliu, traspassat recentment, i li va prometre un reconeixement
Feia molt que un pregó de la Festa Major de Manresa generava tant entusiasme. Ahir, ho van aconseguir els germans Marc i Jan Buxaderas Escolà, que, amb un discurs a dues veus amarat d’orgull i d’agraïment cap a Manresa, d’estimació per les seves arrels i per la seva família, i també amb una mica d’humor, van prometre «no oblidar mai d’on venim».
Acompanyats pels pares, oncles, l’àvia Pilar, cosins, la parella del Jan, la Natàlia, i pels assistents del Marc, que té una discapacitat que l’obliga a anar amb cadira de rodes, a la tarda van assistir a la Tronada Manresana, on van fer l’encesa amb l’alcalde Marc Aloy i la regidora de Cultura, Tània Infante, i, al vespre, a la Mostra del Correfoc.
El més seguit de la història
Una bona estona abans de començar l’acte -l’Ajuntament va informar que havia estat el pregó més seguit de la història- ja hi havia cua per entrar al saló de sessions i a la sala de columnes, mentre que les cadires que es van preveure per l’alta demanda de públic a una banda del porxo estaven plenes. La casa consistorial anava vestida per a l’ocasió, amb la catifa vermella, els domassos, i amb la imatgeria exposada al vestíbul.
Els dos germans van entrar al saló de sessions per la porta per on van accedir els assistents, amb el Jan empenyent la cadira del Marc. Van rebre el primer aplaudiment. En vindrien més. El darrer, amb el públic dempeus en el que va ser una autèntica ovació.
Amb la taula presidencial ocupada per l’alcalde i caps dels grups municipals de la corporació, Aloy va donar la benvinguda als assistents, entre els quals hi havia els alcaldes de Sant Joan, Santpedor, Rajadell, Castellgalí i Fonollosa, i els exalcaldes de Manresa Josep Camprubí i Valentí Junyent, i va remarcar la presència de gent jove en un tipus d’acte on en falta.
Infante, va presentar els dos pregoners i va remarcar valors intrínsecs de la festa major que van més enllà de l’entreteniment com són la identitat i la memòria.
En la lectura del pregó, el Marc i el Jan es van anar alternant. Van agrair l’oportunitat que, van admetre, quan van saber que no era encendre un coet des del balcó de l’ajuntament estil chupinazo va fer que entressin «en pànic», però van tibar de lema familiar («Tot ho farem») i ho van fer, amb nota.
Van parlar de la seva infantesa a Manresa i a Aguilar de Segarra, dels avis paterns, el Joan i la Pilar, i del pis on van viure, a l’Avecrem; dels xurros amb xocolata a xurreria de la Plaça Catalunya; de la Nit de Reis a la casa Matamala; dels avis materns, el Josep i la Pilar; de la sensibilitat d’ell, que era manyà, i dels valors que els van donar: «l’amor, la família, l’esforç i el treball com a bandera, la generositat i l’adoració per la cultura i la llengua».
Van repassar les respectives trajectòries professionals. La de Marc, monologuista i conferenciant; i la del Jan, actor cada cop amb més projecció. En els dos casos van posar en relleu la formació i les oportunitats que sempre han trobat a Manresa, amb un agraïment inclòs a la premsa comarcal. «Les nostres iaies han pogut fer un bon recull de retalls de diari que ara ja formen part de la nostra col·lecció familiar». De primer petó del Jan en un banc del Passeig del Riu, mirant el Cardener. I de Manresa.
Manresa, punt de partida
«El nostre punt de partida és aquí», «ens sentim profundament afortunats d’haver crescut en una ciutat com Manresa». Manresa i la seva gent i el seu Teatre Kursaal i el seu teixit social i cultural. «Celebrem qui som i d’on venim», van proclamar abans de desitjar una «Bona festa major, Manresa!». L’ovació dels presents va anar acompanyada de l’abraçada dels dos germans, que van demostrar en tot moment l’estimació que es tenen. Seguidament, van rebre de mans de l’alcalde el diploma de pregoner i una petita escultura.
El record a Víctor Feliu
En el seu discurs, Aloy va repassar el contingut del pregó i va recordar, parlant del barri de la Plaça Catalunya i de la importància de les persones que fan ciutat, l’activista veïnal Víctor Feliu, traspassat recentment. «Mereix un reconeixement i no hi ha dubte que li farem», va assegurar.
L’actuació de l’Orfeó Manresa, que va interpretar Nearer, My God, to Thee i, amb els presents, l’himne nacional de Catalunya, es va cloure l’acte institucional.
