Les melodies de la imatgeria manresana en versió sardana brillen a la plaça Major
La compositora Laia Giralt ha entregat a l'alcalde Marc Aloy les partitures de la sardana estrenada aquest diumenge, com a mostra del regal que ha fet a la ciutat a l'hora de composar-la
La tradicional ballada de la imatgeria, tot i que ha començat amb retard, ha delectat tant a grans com a petits
Les inconfusibles melodies de la imatgeria de Manresa i de la seva festa major en versió sardana han fet embadalir la plaça Major. "Manresa està de festa!", la nova peça de la compositora de la capital bagenca, Laia Giralt, ha fet brillar com mai la cultura popular durant la tradicional ballada de sardanes. "Estigueu atents per identificar a quina figura de la imatgeria festiva correspon cada melodia i gaudiu-la tant com ho he fet jo component-la", ha instat la manresana als centenars d'aplegats. La seva estrena ha anat precedida de la tradicional ballada de la imatgeria de la ciutat.
A pocs segons que la Cobla Ciutat de Manresa comencés a interpretar la peça, els més atrevits ja han començat a formar una rotllana per ballar la sardana. En un no res ja ocupava bona part de la plaça Major, una mostra de la bona impressió que ha fet la creativa composició amb segell manresà. "Aquesta sardana està pensada perquè pugui sonar a la festa major" i ha afegit que hi té un pes destacat la imatgeria i castellers de la ciutat i, en especial, "la de Xàldiga, una entitat molt important" per a la celebració.
Un cop acabada la sardana, Giralt ha fet entrega de les partitures de la peça a l'alcalde Marc Aloy com a representació del gran regal que li ha fet a la ciutat de Manresa a l'hora de compondre la sardana.
La tradicional ballada de la imatgeria, que ha precedit l'estrena de la peça musical, ha començat pels volts de la 1 h del migdia, més tard del previst. Malgrat això, els assistents de la plaça Major han esperat amb paciència per gaudir de la cultura popular manresana en el seu estat més pur. Com és tradició, hi han participat els Cavallets, els Nans, els Gegantons, els gegants de la Pubilla i l'Hereu, el Gegant i la Geganta, el Lleó i, per últim, l'Àliga.
Cadascun dels balls, amb la respectiva melodia de cada figura, han contagiat l'esperit de la festa manresana tant a grans com a petits.
