Manresa celebrarà per primera vegada una cursa antiracista

Redacció

Manresa

Manresa celebrarà per primera vegada una cursa antiracista. Serà el proper 18 d’octubre al Congost de la capital bagenca per «avançar al racisme i als discursos d’odi» segons afirma l’organització. Les inscripcionsons ja estan obertes a la pàgina web www.cursaantiracistamanresa.cat. La cursa serà de 5Km, però també hi haurà una cursa infantil perquè els més petits hi puguin participar.Hi ha tres preus disponibles: el popular, amb un cost de 10 euros, l’idoni, que costa 15 euros, i per últim el solidari que en val 20. Tots tres donen accés a la cursa, a una samarreta dissenyada per l’organització, i esmorzar.

