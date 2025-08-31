Esport
Manresa celebrarà per primera vegada una cursa antiracista
Redacció
Manresa
Manresa celebrarà per primera vegada una cursa antiracista. Serà el proper 18 d’octubre al Congost de la capital bagenca per «avançar al racisme i als discursos d’odi» segons afirma l’organització. Les inscripcionsons ja estan obertes a la pàgina web www.cursaantiracistamanresa.cat. La cursa serà de 5Km, però també hi haurà una cursa infantil perquè els més petits hi puguin participar.Hi ha tres preus disponibles: el popular, amb un cost de 10 euros, l’idoni, que costa 15 euros, i per últim el solidari que en val 20. Tots tres donen accés a la cursa, a una samarreta dissenyada per l’organització, i esmorzar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes