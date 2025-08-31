Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa viu una nit de concerts festiva i reivindicativa

Centenars d'assistents amb una gran set de festa van omplir la plaça Sant Domènech, la del Puigmercadal i el carrer Sallent durant els concerts musicals de la nit d'aquest dissabte

Membres de la PAHC Bages van reivindicar a l'escenari de l'Alternativa la necessitat de garantir un millor accés a l'habitatge i es van posicionar en contra dels "especuladors i rendistes"

La música i un públic amb set de festa van omplir cada racó de Manresa la nit de dissabte de festa major. Els diferents concerts, que van començar pels volts de les 11 h de la nit, van reunir centenars de persones en diferents punts de la ciutat, com la plaça Sant Domènech amb Zàping Versions, la plaça del Puigmercadal amb Declivi, Pinpilinpussies i Hofe i el carrer Sallent amb l'esperat concert dels Catarres, que van omplir de nou la via manresana per tercer cop.

La nit, fins i tot, va donar cabuda a la reivindicació, en especial a l'espai de l'Alternativa. Membres de la PAHC Bages (Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme) van pujar a l'escenari per reivindicar un millor accés a l'habitatge a la ciutat mostrant una gran pancarta en què es podia llegir "especuladors i rendistes, tremoleu"; un missatge directe dirigit a bancs i grans tenidors de pisos que, segons el seu parer, agreugen encara més la problemàtica.

