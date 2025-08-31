Millor actuació de la temporada dels Tirallongues de Manresa amb un 4 de 8 descarregat amb molta emoció
La colla ha aixecat pilars i castells envoltada de públic en la diada de festa major a la Plana de l'Om
Els han acompanyat com a colles convidades els castellers de Terrassa, de Figueres i els Margeners de Guissona
La Plana de l'Om ha acollit aquest matí i migdia la diada castellera de la Festa Major de Manresa, que ha viscut la desitjada descarregada del primer 4 de 8 de la temporada de la colla local, els Tirallongues de Manresa, que han protagonitzat l'actuació més rodona de la temporada, rubricada amb dos pilars de 5 simultanis. Quan passaven deu minuts de les 12 del migdia, els castellers han pogut fer realitat el 4 de 8, amb les consegüents abraçades i mostres d'emoció de la colla, que ja va anunciar que el faria perquè als assajos estava obtenint bons resultats. També ha estat òptima la resposta que ha aconseguit per fer pinya. Segons ha informat el cap de colla, Lluís Mayolas, a la Plana s'han aplegat 160 castellers dels de la camisa ratllada.
No han actuat sols. A Manresa s'han desplaçat com a colles convidades els castellers de Terrassa, uns habituals, amb un centenar de persones; els de Figueres, amb 75 efectius, i els Margeners de Guissona, amb una seixantena. Les quatre colles s'han anat alternant per fer els pilars d'inici i final i els castells del mig, tots molt aplaudits pel nombrós públic que ha seguit l'actuació a la Plana, que enguany ha començat una hora abans per fugir una mica de la calorada. Els núvols que han tapat el sol de tant en tant han ajudat a suportar-ho, però es veia que tothom buscava ombra.
Els castells de la diada
Els Tirallongues han fet tres pilars de 4 per començar, un 5 de 7, el 4 de 8, un 4 de 7 amb pilar, 2 pilars de 5 simultanis i 3 pilars de 4 per acabar. Han celebrat que hi havia més gent fent pinya que altres anys. Els de Terrassa, ha explicat el cap de colla, Rafael Català Dalmau, que té família de Manresa, fa molts anys que tenen relació amb la capital del Bages. "Fins i tot abans que nasqués la colla dels Tirallongues, ja veníem a la Fira de Sant Andreu i ho hem continuat fent amb els Tirallongues. Una vegada a l'any intentem venir, ja sigui per la festa major, a la Mediterrània o a la diada a Crist Rei [a la plaça de Neus Català i Pallejà], i ells també venen a Terrassa el març o l'abril". Ha remarcat que la d'avui era la seva primera actuació després de les vacances d'estiu. Els de la camisa blava han fet dos pilars de 4, un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 6 i un pilar de 5.
Els de Figueres, amb la camisa lila, han fet dos pilars de 4, un 3 de 7, un 5 de 6, que ha estat molt aplaudit, un 4 de 7 amb agulla i un pilar de 5 de sortida. Finalment, els de Guissona, amb la camisa de color marró, han fet dos pilars de 4, un 3 de 7, un 4 de 6 amb agulla, un 3 de 6 amb agulla i un pilar de 5 per sota.
La diada ha finalitzat pels volts de 2/4 de 2 del migdia amb un pica-pica servit a la Plana amb les colles convidades. Després, els Tirallongues han compartit un dinar al seu local d'assaig a la Casa Caritat. Jordi Orive, cap de pinyes, ha recordat que, després d'una setmana de vacances, el dimarts 9 de setembre tornaran a assajar i, partir d'aquí, ja ho faran cada setmana els dimarts i divendres. Conviden tothom qui vulgui a sumar-se a la colla.
